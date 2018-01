Väikese poisina tumedanahaline, kuid superstaarina koolnukahvatu Michael Jackson kinnitas elu lõpuni, et ei ole lasknud oma ihu pleegitada häbitundest, vaid kannatab haiguse vitiliigo all. Nüüd väidetakse, et sama häda on popikuninga 20aastasel pojal Prince'il.

Vitiliigo ehk laikpigmenditus põhjustab valgete laikude tekkimist nahale. Mida tumedam on ihutoon, seda kontrastsemalt pigmendita laigud silma torkavad. Kuigi Michael Jacksoni vanemal pojal Prince'il pole avalikkuse ees vitiliigo tunnuseid paistnud, kannatab temagi RadarOnline'i andmeil sama haiguse all. Veebikülje andmeil veetis nooruk pärast novembrikuist mootorrattaõnnetust mitu nädalat väga eksklusiivses Šveitsi erakliinikus, kus ta kasutas ka võimalust vitiliigot tohterdada.

Paljud peavad haigust kindlaks tõendiks sellest, et Michael tõepoolest on Prince'i bioloogiline isa. Nooruki ja tema õe Parise ema on Jacksoni eksabikaasa Debbie Rowe, kes pärast abielu purunemist loovutas laste hooldusõiguse täielikult Michaelile. Nii Prince kui ka Paris ja nende noorem vend Blanket on palju heledama nahaga kui Michael Jackson oma poisipõlves.