Miks on filmil vaarema nimi, kuigi peategelane on väike poiss? Kas „Surnute päev“ oleks ehk paslikum? Äsja parima täispika animafilmi Kuldgloobuse pälvinud „Coco“ muutus kuue tegemisaasta jooksul niivõrd drastiliselt, et kõik võimalikud pealkirjad lendasid prügikasti. „“Coco“ oli alati ainult tööpealkiri,“ kinnitab režissöör Lee Unkrich.

Unkrich (“Lelulugu 3“) rääkis veebikülje io9 intervjuus, et nad tegid nimekirju sadade võimalike pealkirjadega, kuid ükski ei sobinud. Coco on õigupoolest peategelase vanavanaema nimi, kuid film räägib ometi poisist, kes reisib muusikuks saamise nimel surnute maailma ja kohtub oma esiisa, legendaarse lauljaga. Ent sedamööda, kuidas süžee väljatöötamise käigus muutus, muutus ka „Coco“ pealkirjana üha sobivamaks. Pixari stuudio filmide puhul on ennegi juhtunud, et tööpealkiri lõpuks käiku läheb – nii juhtus „Leluloo“ ja „Vaprakesega“. „Mulle meeldiski, et inimesed ei saanud aru, mida „Coco“ pealkiri tähendab,“ rääkis Unkrich katsepublikust.