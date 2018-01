Puudega inimeste töövõime hindamine on Eestis üks tulusamaid ärisid, millega arstid teenivad tuhandeid, tipud aga üle kümne tuhande euro kuus. Niiöelda hindamisega saavad ratsa rikkaks aga ka inimesed, kes ei tea meditsiinist muhvigi. Küll on nad selgeks õppinud paberite tähtsa näoga sirvimise ning meie ametnikele omase inimvaenuliku žargooni.

Mis krooniliste haigustega võitlevate inimestega praegu tehakse, on masendav isegi tervele. Veel masendavam on, kui arst avaldab arvamust, et ekspert, kes suudab teha päevas keskmiselt 13 ekspertiisi, töötab nagu loom. Ning lisab, et seda tehakse põhitöö kõrvalt. Ei oska kuidagi kaasa tunda sellele, et lisatööna tuhandete eurode teenimine nõuab roppu moodi tööd.

Mõistagi ei tasu mainidagi, et praegune loomalik süsteem tagab ainult selle, et paljudelt ravimatu kroonilise haigusega inimestelt võetakse ära väikseimgi kindlus tuleviku suhtes ja elutahe.

Kui Eestis ei jätku piisavalt niiöelda eksperte, siis lõpetage see inimvaenulik töövõime hindamine ja haigetele mõeldud raha ja inimressursi mõttetu raiskamine. Patsienti ei huvita ravita jäämisel, kas ekspert on kõrvaltöödest väsinud, vaid ta tahab terveks saada. Inimene ei taha surra seetõttu, et arst ravib vale haigust.

Eksperdid, palun ärge töötage öötundidel ja puhkepäevadel nagu loomad, vaid minge tööpäeval tööle ja ravige inimesi.