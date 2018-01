President Kersti Kaljulaid käis täna Stockholmi keskkonnainstituudi Tallinna keskuse sünnipäeval ja tegi paljude hinnangul oma kõnes peene torke USA president Donald Trumpi pihta.

"Rääkisin täna Stockholmi keskonnainstituudi Tallinna keskuse 25. tegevusaastat tähistades, et kõik meie otsused, nii Euroopa Liidus kui ka laiemalt on kliima ja kliimamuutuste ning nende leevendamisega seotud. Keegi ei suuda planeeti üksinda päästa, aga just seetõttu arvab mõni osapool vahel, et võib ilma midagi tegemata lihtsalt tasuta kaasa sõita," kirjutab Kaljulaid Facebookis.

"Tänu poliitikategijate ja teadlaste tihedale koostööle on Eesti üsnagi soodsas seisus, sest alati on võimalik otsustamiseks nõu saada. Hoidkem neid häid suhteid!" lisas Kaljulaid.

USA astus Trumpi juhtimisel tagasi Pariisi kliimaleppest, mille eesmärgiks on stabiliseerida kasvuhoonegaaside kogus atmosfääris ja vähendada seeläbi kliimamuutuste katastroofilisi tagajärgi. USA on ainus riik, kes leppes ei osale.