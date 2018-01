Kaljurand rõhutas, et välisministeerium ja endised kollegid jäävad tema jaoks alati eriliseks ning pole välistatud võimalus, et nende teed ristuvad ka tulevikus.

Kaljuranda ootavad ees uued väljakutsed, millest peamiseks on rahvusvahelise küberkomisjoni juhtimine. Lisaks jätkab ta praktilise diplomaatia loengutega nii Eestis kui ka välismaal ning tegevust Madeleine Albrighti endiste välisministrite klubis.

"Eelmise aasta juunis astusin Naiskodukaitsesse ja olen praeguseks läbinud kaks õppemoodulit - esmaabi ja toitlustamine. Ees ootab veel kaks moodulit - sõduriõpe ja organisatsiooni õpe, siis olen baaskursused läbinud ja saanud esmase ettevalmistuse. Plaanin osaleda mais õppusel Siil. Igatahes registreerusin ma Siilile naiskodukaitsjana ja loodan, et saan mingil moel kasulik olla. Nii et tegevust on küllaga ja pean tunnistama, et veendun järjest enam, et on olemas elu väljaspool välisministeeriumi ja see elu on väga huvitav," sõnas Kaljurand.

Kaljurand tunnistas, et temalt küsitakse järjest sagedamini, kas ta astub mõnda erakonda ja hakkab tegelema poliitikaga.

"Minu lühike, kuid väga intensiivne kokkupuude poliitikaga õpetas mulle selgeks kaks asja - mitte spekuleerida ja mitte välistada. Täna ei ole ma ühegi erakonna liige ja täna ei ole ühegi erakonnaga liitumine ka päevakorras. Saan aru, et kui ma soovin ja mind soovitakse poliitikasse, siis pean sügiseks midagi otsustama, sest 2019 on valimiste aasta. Kui aeg on käes, siis ma kindlasti ka otsustan," lubas ta.

Kaljurand lisas, et seni pühendub ta oma praegustele tegevustele ja püüab neid teha võimalikult hästi.

"Üks on kindel. Kus iganes ma edaspidi ka ei oleks ja millega iganes ma edaspidi ka ei tegeleks on Eesti riik ja rahvas osa minust ning mina osa Eesti riigist ja rahvast. Kavatsen ka edaspidi tutvustada ja "esindada" väärikalt oma riiki ning rääkida kaasa teemadel, mis on mulle olulised ja südamelähedased; naised, noored, integratsioon, välispoliitika, küberjulgeolek," ütles ta.