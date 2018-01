Minu silmad on oma eluaja jooksul kinolinal ja väiksematel ekraanidel igat sorti pläusti näinud, osa sellest olen isegi vabatahtlikult üles otsinud. Küll aga on mul raskusi meenutamaks, millal nägin niivõrd kasutut ja ebavajalikku järjeosa, kui seda oli 2018. aasta seni kõige kehvem linateos (kohustuslik jaanuarihuumor), „Astraal 4: Viimane võti“.

Õudusfilmiseeria „Astraal“ verivärske episood paljastab vaatajale pisut seeria keskse tegelase, tondipüüdja Elise Rainieri lapsepõlve ja kes oleks osanud arvata - see oli ikka räigelt pekkis! Isa oli vägivaldne ning arvas, et Elise väited kummituste, deemonite ja muu säärase nägemisest on täielik tühi-tähi, mitte reaalne asi, millega tüdruk pidevalt rinda pidi pistma. Seetõttu jagati neiule iga nähtud vainaja eest üks korralik kepihoop vastu alaselga, tema vend ja ema olid seda kõike aga sunnitud pealt vaatama.