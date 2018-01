Alexela grupi juhatuse liige Alan Vaht ütles ERR-ile, et halbade asjaolude kokku langemisel võib kütuse hind sel aastal kerkida isegi 1,6 euroni. Tema hinnangul võiks Eesti valitsus kütuseaktsiisi alandada.

Esimeseks kommentaariks teisipäeval Eesti tanklates aset leidnud hinnatõusule ütles Vaht, et realiseeriti bensiini aktsiisitõus, mis seaduse järgi jõustus 1. jaanuarist, vahendab ERRi uudisteportaal.

Vaht rääkis, et kütusehinnad on suures sõltuvuses maailmaturu situatsioonist, mis ei ole kiita. "Kui me vaatame tänast pilti, mis turul on, siis nende andmete alusel on tugev surve hindade tõusuks," lausus Vaht.