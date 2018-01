Paks lumesadu ja laviinioht on tuhanded turistid Šveitsi Zermatti suusakuurorti lõksu jätnud, vahendab Guardian. Kuurordis on ka elektrikatkestus.

Kõik matkarajad on suletud ja suusaliftid ei sõida. Inimestel palutakse kodudest ja kuurordi siseruumidest mitte väljuda, sest piirkonnas on antud ka laviinihoiatus. Kuurort on pilgeni täis, seal viibib praegu umbes 13 000 turisti, mis on ka pea maksimaalne mahutavus.

Kuurordi esindaja sõnul on kõik hetkel siiski rahulik ja inimesed ei paanitse. Laviinioht varitseb ka paljudes teistes populaarsetes Šveitsi suusakohtades.

Ehkki Šveitsi n-ö madalamates piirkondades on ilmad väga leebed ja praeguse aastaaja kohta soojad, sajab mägedes lund korralikult. Šveitsi ilmateate andmeil on mäepiirkondades viimase paari päeva jooksul alla langenud üle meetri jagu lund.