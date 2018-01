Ansambel Smilers andis mullu uusaastalubaduse, et ilmutab uue aasta esimestel päevadel uue singli. Nüüd on bänd selle ka täitnud.

Kuigi aasta esimesed päevad on juba kaugel, tuli ansambel välja uue looga "Anna mulle tuld". Lisaks tehti loole ka muusikavideo:

Antud sai teinegi lubadus - anda samapalju kontserte, kui siiani, ning jõuda võimalikult erinevatesse kohtadesse üle Eesti. “Kalendrisse vaadates nii ka läheb”, tõdeb Hendrik Sal-Saller ning lisab, et on puhas rõõm mängida sellises ansamblis, mille kõik liikmed on vaimustunud sellest, mida nad teevad.