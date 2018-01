Nikolai Grigorjevile mõistis kohus lõplikuks ärakandmisele kuuluvaks liitkaristuseks ühe aasta, 11 kuu ja 25 päeva pikkuse vangistust. Õigusvastaselt tekitatud kahjude katteks tuleb tal kannatanutele maksta 13 676 eurot, millele lisanduvad veel kohtukulud 2670 eurot.

Raimo Treinbergile mõistis kohus lõplikuks ärakandmisele kuuluvaks liitkaristuseks kahe aasta ja kahe kuu pikkuse vangistuse. Temal tuleb kukrut kergitada 467 euro võrra ning 68 eurot tuleb meestel hüvitada solidaarselt.

Nikolaile esitatud süüdistuse kuriteoepisoodide loetelu algab juba 2014. aasta 17. juulist, kui mees murdis sisse ühe Tallinna ettevõtte kontoriruumidesse. Nikolai poolt ligi kolm aja pool aastat tagasi varastatud asjade nimekirja avab ei miski muu kui püstol Sig-Sauer-P-228 koos laskemoonaga (kaheksa padrunit). Sellele järgnevad kolm sülearvutit, videoprojektor, tööriistad, firma sõidukite varuvõtmed, hinnalised sporditarbed ja veel palju muud, kuni Lavazza kohvimasina ja koorepulbrini välja.

Eriti pirtsakas pole Nikolai ka tuntud kauplusekettide müügikohti külastades. Kaasa on püüdnud ta krabada kõike , mis kaunis pudelis või kenas pakendis, peentest viskimarkidest kanapitsa lõiguni välja. Süüdistuses on kirjas vaid need korrad, kui Nikolai on kassast „hajameelselt“ mööda jalutanud ja turvatöötaja on ta kinni pidanud. Edukate poekülastuste üle ei pea aga ilmselt ükski varas arvet, rääkimata siis sellisest profist nagu Nikolai.