"Asi kulmineerus sellega, et mees küsis teda tihedalt ümbritsenud neljalt-viielt reisijalt, kas nad on nõus kodutu väljaviskamisega. Järgmises peatuses viskas isehakanud kontrolör kodutu asjad trammist välja ja juhatas teda jõuga (õnneks keegi viga ei saanud) ühissõidukist välja," kirjutab Metlev ja lisab, et kõik käis kiirelt ja mehe tegutsemise peale jäi tramm vaikseks.

"Kui politsei tegutseb kellegi kinnipidamisel seaduslikult, siis paljud valmis kohe lärmama ja vahele segama, aga kui jõmm rõhub kedagi, siis suu on vett täis. Trammidega on ikka nii, et kui asi hapu, siis trammijuhil on nupp, millega turvafirmat kutsuda," tuletab ta meelde ja soovitab inimestel leida endas jõudu, et humaanse ühiskonna nimel vajadusel vahele astuda. "Abstraktne riik, turvafirmad – see on kõik hea. Ent õiglus, headus või nende vastasjõud algavad igaühes meist, ka trammis."