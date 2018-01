Neli aastat abielus olnud Kayla ja Cody Jones soovisid nii väga last. Paraku aga naine 17aastaselt üle elatud operatsiooni tõttu lapsi ei saa. Appi tuli tema mehe ema Patty Resecker, kes hakkas asendusemaks ja sünnitas vana aasta lõpul 3,6 kilogrammi kaalunud terve pisipoisi Alleni, vahendab Stern Online.

USAs Arkansase osariigis Texarkanas elavad Kayla ja Cody Jones on järeltulija sünni üle üliõnnelikud, nagu ka lapse sünnitanud Patty Resecker.

Väike Allen. (Facebook)

„Ta on siin. Ma arvan, et minu töö on nüüd tehtud ja me kõik saame lapse üle rõõmustada,“ ütles väikese Alleni ilmale toonud Patty Resecker telekanalile KSLA. Ajakirjanike küsimusele, kas ta on valmis oma pojale ja miniale ka teise lapse sünnitama, vastas Patty Resecker naerdes: „Selle üle peame veel rääkima.“

Paljudes maailma riikides, sealhulgas Saksamaal ja Eestis on asendusemadus seni keelatud, kuigi selle seadustamise vajalikkusest on räägitud aastaid. USAs on asendusemadus lubatud osades osariikides, sealhulgas Arkansases, kus Kayla ja Cody Jones ning Patty Resecker elavad.