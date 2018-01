Urmas Sõõrumaa kinnisvaraettevõtte U.S. Invest AS Skyline projekti raames Lasnamäe nõlvale rajatav kolmas tornmaja saavutas lõpliku kõrguse, hoone valmib käesoleva aasta lõpus.

Skyline projekti raames kerkivad Lasnamäe nõlvale ligikaudu 20 miljoni euro eest kolm 13-korruselist kortermaja. Igas tornis on 47 korterit ja igal korrusel neli korterit, millest kaks on kahetoalised ja kaks neljatoalised.

Algselt 2019. aastal valmima pidanud hoone ehitus on läinud esialgu planeeritust kiiremini ning kolmas torn, mis on projekti viimane, valmib 2018. aasta lõpus. "Meil on õnne olnud, on sattunud kuidagi nii, et maja on valmimas kiiremas tempos kui planeerisime," ütles Sõõrumaa tornmaja sarikapeol.

Kolme hoone ühiseks kasutamiseks rajatakse teisele korrusele lastele privaatne mänguväljaku ja haljastusega üldala. "Lastega vanemad, kes meile korteri soetavad saavad oma võsukesed välja lasta, nad ei pea kohe jooksma üle autotee, vaid saavad oma esimesed mängud teha ära sellel korrusel, mis on kinni. Loodetavasti tuleb keskmise torni alla ka kõiki torne teenindav laste päevahoid," lisas Sõõrumaa.

"Meie oleme võtnud algusest saadik selle, et me ei ehita lihtsalt maju ega ruutmeetreid ega lao betooni ega klaasi üksteise otsa korruste peale, vaid me proovime luua keskkonda," ütles Sõõrumaa.

Allikas: BNS

