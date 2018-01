Ekspertiis näitas, et ööl vastu reedet Elva lähistel teelt välja sõitnud ja vastu puud kihutades hukkunud 29aastase mehe veres alkoholi ei olnud. „Auto kiirus peaks vähenema, kui juhiga midagi juhtub,“ leiab kogenud sõiduõpetaja. Õhtulehega rääkinud hukkunu lähisugulane ütles juba avarii järel, et õnnetust ei saanud põhjustada alkohol, kuna juhil olid pikaajalised terviseprobleemid ja kangemat kraami ei võtnud ta suu sissegi. Küll tõdes sugulane, et hukkunu ei olnud tervise tõttu mitu aastat autot juhtinud ning pakkus, et juht võis rooli taga teadvuse kaotada. Möödunud nädala reede varahommikul märkas mööda Elva–Palupera–Kähri maanteed sõitnud juht, et teeäärses kraavis lebavad laialipaisatud autorusud segi murdunud puudega. Jämedaid puid nagu tankiga maha niitnud auto juures lebas meesterahva surnukeha. Politsei kinnitusel oli 29aastase mehe juhitud Audi A8 kiirus suur. Õnnetus toimus sirgel teel. Auto kihutas vastu puid paiskumise eel mitusada meetrit piki kraavi ning pidurdusjälgi kraavis näha ei olnud.

Ka varem on Eestis juhtunud liiklusõnnetusi, mille on põhjustanud terviserikkega juht, kuid nende puhul on juhi teadvusekaotuse järel auto kiirus vähenenud, mitte suurenenud. Üks traagilisemaid taolisi juhtumeid toimus 2011. aasta sügisel Antslas, kui pikaaegse sõidukogemusega raamatukogutöötaja kaotas narkolepsia tõttu teadvuse ning sõitis sujuvalt vastassuunavööndisse ja siis otsa kõnniteel liikunud koolipoisile, kes suri saadud vigastustesse. Üle-eelmise aasta kevadel sõitis keskealise mehe juhitud veok läbi Tartu avavangla müratekkeaia. Põhjuseks juhi terviserike.

Osaühingu Autosõit sõiduõpetaja Elmo Hainsalu ütleb, et teadvuse kaotanud inimesel lähevad lihased lõdvaks ning on raske uskuda, et tema keharaskus langeb nõnda gaasipedaalile, et pedaal põhja läheb.„Auto kiirus peaks ikkagi vähenema, kui juhiga midagi juhtub,“ selgitab ta.