Viljandimaal napib nii kortereid, elamuid kui ka korralikke maamaju. Inimesed sooviksid aga investeerida nii uude kodusse kui üürikinnisvarasse.

Viljandi inimesed sooviksid alanud aastal osta rohkem kinnisvara, aga pankade karmistunud laenutingimuste tõttu ei ole võimalust osta. Laenutingimused mõjutavadki 2018. aasta Viljandimaa kinnisvaraturgu olulisel määral. Osa inimesi otsustab üürimise kasuks ka seepärast, et müügipakkumiste valik on väike.

Kui paar aastat tagasi oli Viljandi turul pakkuda keskmiselt 10 üürikorterit korraga, siis seoses investeeringutega on pakkumiste hulk suurenenud ja pakkumises on jooksvalt ca 30 korterit. On tunda, et see ei ole ikkagi piisav number ning investeerimine jätkub. Kuna müügipakkumiste hulk on vähenenud ja investeeringuteks sobivaid kortereid napib, siis ei teki ka üüriturule sobivaid kortereid.

Pakkumises on mitu Leola Kinnisvara arendatud korterelamut, mille korterid on paralleelselt saadaval nii ostmiseks kui üürimiseks. Kuna osa inimesi ei soovi üürida korterit, mis on samal ajal ka müügis, on valik üüriturul nende jaoks veel väiksem.