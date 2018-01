Muhu vald jätkab koostöös väikesaarte programmiga Kesselaiu elektrivarustussüsteemi väljaehitamist ning rajab järgmisel aastal kolm 18-meetrise mastiga tuulegeneraatorit ja ühe bensiinigeneraatori, kirjutab Saarte Hääl.

Kesselaiu elektrivarustuse teise etapi tööde kogumaksumus on ligi 100 000 eurot, millest ligi 58 700 eurot tuleb väikesaarte programmist ja ülejäänu Muhu vallalt, ütles valla arendusnõunik Annika Auväärt lehele.

2012. aastal sai autonoomse elektrisüsteemiga Kesselaid, kuhu elektri- ega telefoniliinid ei ulatu, väikesaarte programmi toel kaks bensiinigeneraatorit, päikesepaneelid, akud ja alalisvoolu vahelduvvooluks muutvad seadmed. "Kui meil esimeses etapis tehti piltlikult öeldes võrguettevõte, siis teises etapis tehakse meile Narva elektrijaam," ütles Kesselaiu elanik Indrek Almann.

Almanni sõnul saavad Kesse majapidamised praegu suvel elektrit päikesepaneelidest ja talvel bensiinigeneraatori abil. Paraku kulub minimaalse elektrienergia koguse tootmiseks päevas 10 liitrit bensiini, mis on üsnagi kulukas. Edaspidi toodavad enamiku sügistalvisel ajal kuluvast elektrienergiast tuulegeneraatorid. "Siis saame öelda, et Kessel on aastaringne elektrienergia varustatus," ütles Allmann.

Allikas: BNS

Foto: Scanpix

Loe lisaks: Muhu vald ehitab Kesselaiule kolm 18-meetrist tuulegeneraatorit