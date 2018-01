Ehitus- ja kinnisvaraarendusfirma Hausers Grupp OÜ alustas Juhkentali tänavale Prantsuse hotelliketile Accorhotels 12 miljonit eurot maksma hotelli ehitamist, mis valmib 2019. aasta kevadeks.

"Ibis Tallinn Centre hotelli ehitusega Juhkentali 28 Tallinna kinnistule on alustatud. Hotelli planeeritav valmimine on 2019. aasata kevadel, täpne avamise kuupäev on veel lahtine," ütles Hausers Grupi juhatuse liige Madis Mägi BNS-ile

Rajatav hotell on kuuekorruseline ja 190 hotellitoaga. Hotell tuleb aadressile Juhkentali 22 ning kogu projekti maksumuseks kujuneb ligi 12 miljonit eurot.

Hausers Grupp on ise hotelli arendaja, kuni ehituse ja hoone haldamiseni välja. Hotell hakkab opereerima rahvusvahelise Accorhotels Ibise kaubamärgi all.

Allikas: BNS

Foto: Scanpix

