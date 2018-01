Power Hit Radio saatejuhid tegid täna sotsiaalmeediasse lustaka video, kus saatejuht Brigitte Susanne Hunt pidi sööma prussakat.

Kolleeg TV3-st tõi saatejuhtidele maitsmiseks prussakaid ning kuulajad said Facebooki lehel märku anda, kes kolmest saatejuhist neid sööma peaks. Brigitte Susanne Hunt sai umbes 2700 häält.

Brigitte ütleb videos, et raadiokuulajad on talle kirjutanud, et prussakad on päriselus tegelikult päris normaalse maitsega ja pole hullu midagi. „Kas ma nuusutan või lakun neid kõigepealt?“ uurib Hunt, kuidas käituda. Kuigi kaadri tagant antakse mõista, et pane aga suhu, nuusutab naine eluka kõigepealt üle. „Kui rõve hais!“ kiljatab ta seepeale. Kui putukas lõpuks tee suhu on leidnud, kisab Hunt, et see on tõeliselt rõve ja utsitab end elukat alla neelama. „Kui rõve, ma ei taha. Kes iganes ütles, et see on väga hea – sa oled friik! Ma tahan vett! Oi, kui jälk see oli,“ kommenteeris ta proovitut.

Kuigi tegelikult pidi naine ära sööma kolm prussakat, piirdus ta ühega ning kaassaatejuht aitas hädast välja. "Ma annan lahkumislepingu, kui pean veel sööma,“ lubas kaunitar.

