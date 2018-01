Lukas on kaks ametiaega juhtinud Eesti rahva muuseumi. Sügisel ta jäi konkursil alla Alar Karisele. Lukas lahkub ERMi juhi kohalt 21. jaanuaril. Kuni Karise ametisse asumiseni 9. aprillil juhib muuseumi finantsjuht Rein Kinkar.

"Uuele Eesti Rahva Muuseumi juhile, kui ta kunagi kohale jõuab, soovin kõrget lendu. ERMis on tänaseks kujunenud väga tugev kollektiiv, seega inimesi ja häid nõuandeid ei maksa peljata. Tööd saab kõvasti teha, senistele loorberitele ei ole aega puhkama jääda. Lippu tuleb kõrgel hoida! Selleks kõike head!" ütles heatujuline Tõnis Lukas Õhtulehele.

Järgmise nädala lõpul Eesti Rahva Muuseumi (ERM) direktori kohalt lahkuv Tõnis Lukas soovib oma järeltulijale edu ja asub kandideerima Tartu kutsehariduskeskuse (TKHK) direktori ametikohale. Tagasi minna haridusellu on tema ammune soov.

Ta on olnud ka kaks korda haridusminister ja nelja riigikogu liige, Tartu linnapea ja Isamaaliidu esimees kuni selle ühinemiseni Res Publicaga.

Tagasi haridusellu

Lukas tunnustab Tartu kutsehariduskeskust, mis on Eesti suurim kutsehariduskeskus ja üldse suurim õppeasutus kõrgkoolide kõrval.

"Ma saaksin rakendada oma kogemust suure ja väga mitmekülgse asutuse juhina. Olen ise ka pedagoogilise ettevalmistusega ning õpetajana töötanud, samuti kutsekooli lõpetanud (Tallinna 19. tehnikakooli autoelektriseadmete remondilukksepa eriala kiitusega - toim.), seega olen kursis kooli põhiprotsessidega," selgitab Lukas.

"Varem korduvalt hariduspoliitika kujundamisega tegelenuna olen teinud palju otsuseid ka kutsehariduse valdkonnas – nii et on ideid, kuidas kutseõpet arendada ja teisalt võimalus neid praktikas rakendada. Ka seni on Tartu kutsehariduskeskus igati heas mõttes silmapaistev ning seal tehakse head tööd," lisab ta.

Lukase programm Tartu KHKs

Lukas tutvustas Õhtulehele ka oma viiepunktilist kandideerimisplatvormi. Ta peab oluliseks vajalike Investeeringute kaasamist, seda eriti metallierialade õppebaasi korrastamiseks. Samuti tuleb hoolitseda pedagoogide motiveerimise ja järelkasvu eest. Tööjõuturul saab noori heale positsioonile aidata õpetaja või meister, kes tunneb end sotsiaalselt turvaliselt ja, et ta tööd hinnatakse.

Lukas leiab ka, et kooli õppekavas on oluline paindlikkus ja integratsioon erialade vahel, sest tuleviku tööturgu täpselt ette näha pole võimalik, aga koolist saab kaasa anda valmisoleku ümberõppida ja ka -spetsialiseeruda. Kogu ühiskond ja tööandjad ootavad kindlaid väärtusi kandvaid uusi töötajaid. Töökus, täpsus ja pidev valmisolek ennast täiendada on noorele kõige parem soovituskiri.

Samuti on vajalik koostöö ettevõtjatega, sest lisaks piisaval hulgal vajaliku ettevalmistusega lõpetajate ette valmistamisele, kus kool lähtuks rohkem tööturuvajadusest kui rutiinsest mugavusest erialade vastuvõtu korraldamisel, on tööandjatel vaja selgust praktika korraldamisel. Ettevõtjad ootavad, et praktikale suundujal oleks piisav baasettevalmistus olemas.

Viimase viienda punktina toob Lukas välja ühiskonda panustamise olulisuse. Omavalitsuse, riigi ja ettevõtjate kõrval on THKH partnerluses ka teiste haridusasutustega ning ka teadusasutustega, et juurutada uuemaid tehnoloogiaid ja käivitada ise innovatsiooni.