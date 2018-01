Riigikogu liikme Barbi Pilvre kinnitusel tuleb lõpetada Maarjamäe memoriaali lammutamise jutud ja kompleks korda teha.

„Justiitsminister Urmas Reinsalu Maarjamäe memoriaali lammutamise uitmõte on juba sattunud Vene propagandamasina propelleritesse ning kohe on ka tõmmatud paralleele 2007. aastal toimunud Tõnismäe Teise maailmasõja monumendi teisaldamisega. Sellest on kahju, sest aastaid on räägitud, et memoriaali lammutamisest mõtlemise asemel tuleks objekt korrastada ning anda talle uus tänapäevane ja sõjavastane sisu,“ ütles sotsiaaldemokraat.

Tema sõnul on teema taas aktuaalne, sest vana memoriaali kõrvale kerkib mastaapne kommunismiohvrite mälestusmärk. „Selle kompleksi koos kõrvale jääva saksa sõjaväekalmistu ning Orlovi lossi - praeguse ajaloomuuseumi restaureerimisel olevate hoonete ja juba valminud nõukogudeaegsete skulptuuride väljaku ning filmimuuseumi - koosmõjus tekiks Maarjamäele väärikasse asukohta mõjus mälu- ja mälestamise ruum, mida võiks kasutada aja maha võtmiseks,“ rääkis Pilvre.