David Bowie poeg Duncan Jones on asutanud internetis raamatuklubi, kus loetakse tema kuulsa isa lemmikuid.

Legendaarne briti muusik võinuks sel esmaspäeval tähistada 71. sünnipäeva, kui vähk poleks teda 10. jaanuaril 2016 murdnud. 2013. aastal avaldati Bowie kodulehel tema saja lemmikraamatu nimekiri, nende seas näiteks Scott Fitzgeraldi „Suur Gatsby“, Camus' „Võõras“, Nabokovi „Lolita“, Orwelli „1984“, T. S. Elioti „Ahermaa“ ja Don DeLillo „Valge müra“ (lingi täielikule nimekirjale leiad artikli lõpust).

Režissöörina tuntud Duncan kutsus Twitteris oma isa fänne valima esimeseks raamatuks Peter Ackroydi „Hawksmoori“ (1985, eesti keeles 1998).

Alright gang! Anyone who wants to join along, we are reading Peter Ackroyd’s “Hawksmoor,” as an amuse cerveau before we get into the heavy stuff. You have until Feb 1. ❤️