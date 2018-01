Riigikogu ja Antsla vallavolikogu saadik Oudekki Loone on Maarjamäe memoriaali arutelus asunud monumendi kaitsjate poolele. Poliitik leiab, et mälestusmärk tuleks renoveerida ja mitte õhutada pingeid, mis selle objekti lammutamisega võib kaasneda.

„Pronkssõduri teisaldamine tõi kaasa ühe inimese surma, mitmepäevased massirahutused: taasiseseisvumisaja suurima poliitilise kriisi ja pikaaegse rahvussuhete pingestumise. On uskumatu, et keegi tahab sedasama uuesti korrata,“ ütles Loone Õhtulehele.

Maarjamäe memoriaal (Robin Roots)

„Pärast 2007. aastat peaks siililegi selge olema, et monumentide hävitamine on barbaarsus, püüd unustada ajalugu, püüd kustutada kõike, mis eelnes kehtivale režiimile. Hämmastaval kombel aga püüavad meie kodukootud natsionaalsalafistid ikka Tallinnas Palmyrat teha,“ on poliitik jahmunud.

„Mis puutub argumenti, et monument tuleb lammutada, sest ta on korrast ära, siis teate, isegi Colosseum on Itaalias teinekord korrast ära, mõnel aastal läheb sinna 25 miljonit eurot, mõnikord ainult 8 miljonit. Aga nii rumalat mõtet, et Colosseumi võiks kulude kokkuhoiuks lihtsalt maha lõhkuda, ei ole küll kellelegi tulnud. Maarjamäe memoriaal, meie maastikuarhitektuuri üks tippteoseid, tuleb kah lihtsalt restaureerida,“ toob ta näiteks Rooma ühe tähtsama vaatamisväärsuse.