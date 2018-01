Gwyneth Paltrow ja telesarja „Glee“ kaaslooja Brad Falchuk kinnitasid ühises avalduses kihlumist.

„Meil on ääretult vedanud, et oleme sattunud kokku elu teelahkmel, kus meie kummagi õnnestumised ja läbikukkumised saavad panna aluse elutervele ja õnnelikule suhtele,“ vahendab People Paltrow' elustiili-veebiajakirja Goop kaanel poseeriva kuulsa paari sõnu.

💍 A post shared by Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow) on Jan 8, 2018 at 8:59am PST

Gwyneth (48) tutvus Falchukiga (45) 2014. aastal „Glees“ külalissutsakat tehes, kuid oma armusuhte tegid nad teatavaks alles 2015. aasta septembris.

Näitlejannal on seljataga abielu Coldplay laulja Chris Martiniga, kellega tal on kaks last, ning armusuhe nii Brad Pitti kui ka Ben Affleckiga. Paltrow on tunnistanud, et paljuski on tema luhtunud armulood tema enese süü - „Olen täitsa hea sõber ja õde, tütar ja ema. Aga mis romantikasse puutub, võin olla kohutavalt haavatav ja sassis.“