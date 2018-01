Majanduseksperdi sõnul tähendab elanikkonna lahkumine seda, et riik on vaikselt hävimas. „Kui me räägime sotsiaalsest aspektist, siis rahvastik ongi riigi kõige suurem rikkus. Tegelikkuses loovad riigi selle elanikud ja riik loob oma suhte nendega. Juhul kui nad aga lahkuvad, siis see tähendab, et riik on haige,“ ütles Vanags.

„See tähendab, et miski pole siin vastavuses – kui elanike vajadused ei vasta sellele, mida nad oma riigilt ootavad. Kui põliselanikud on lahkumas, järelikult on riik vaikselt hävimas,“ selgitas professor.

Lisaks märkis Vanags, et tekkinud probleemi taga on Läti elanikud ise, sest just nemad vastutavad riigi moodustamise eest. „Me oleme ise riigi selliseks loonud, nagu ta on. Juhul kui see mis on tekkinud ei meeldi meile, siis see tähendab, et me ei oska oma riiki juhtida. Me ei oska luua endale sellist riiki, milles me elada tahaks.“

Tema arvates on Läti elanikud muutunud kapitalismi orjadeks. „Seda selle sõna otseses tähenduses. Mida ma tahan sellega öelda? Välismaal on olemas mõiste „funktsionaalne analfabetism“ (kirjaoskamatus – toim.) , mis pole veel Läti avalikku ruumi jõudnud. See on loodusnähtus. Igaüks meist on milleski kirjaoskamatu. Mingites valdkondades me oleme väga haritud, teistes jälle mitte. Kurb, et me oleme kapitalismis kirjaoskamatud,“ kurvastab Vanags.