Malta endine uurija Jonathan Ferris, kes tegeles veel hiljuti korruptsioonijuhtumitega, sõnas BBC Newsnightile, et kardab oma elu pärast. Ferris ootab politseilt täielikku kaitset seoses oktoobris mõrvatud ajakirjaniku Caruana Galizia juhtumi tõttu.

Galiza viitas oma kirjutistes tipp-poliitikute korrumpeerumisele. Naine tapeti autopommi teel 16. oktoobril oma kodu lähistel. Uurijad ei pea võimatuks, et naine saadeti teise ilma mõnele isikule või isikutele ebamugavaks muutunud blogi tõttu.

Galizia oli enne surma töötanud süüdistustega, mis olid suunatud peaministri personaliülema Keith Schembri ja vanemminister Konrad Mizzi vastu. Ajakirjaniku väitel olid meeste firmad registreeritud Panamas. Ferris, kes möödunud aastal Malta rahapesuvastases asutuses FIAU asja uurimisega tegeles, vabastati juunis ametist. Uurija sõnul kardeti, et ta jõuab jälile tundlikule infole. „Usun, et see oli poliitiline sekkumine,“ ütles ta intervjuus Newsnightile.

Ferris andis ka mõista, et kui temaga midagi juhtub, on ta hoolitsenud selle eest, et tema avastatud salajane info avalikkuseni jõuab. „Pärast 16. oktoobri sündmusi jagasin minu valduses oleva informatsiooni kuude ümbrikusse,“ rääkis uurija. Seejärel jaganud ta ümbrikud oma sõprade ja pereliikmete vahel. „Kui minuga peaks äkitselt midagi juhtuma - ütleme, et tapetama, siis see info jõuab kohe avalikkuseni,“ kinnitas Ferris.