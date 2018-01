Kaup24 alustab oma aastat äristrateegiaga, mida paljud ettevõtted peavad pigem mittetulusaks suunaks. Nimelt pakub Kaup24 ligikaudu 180 müüjast parema hinna üle 10 000 tootele. Hinnagarantiiga võideldakse lisaks teistele e-poodidele ka suuremate ostukettidega nagu Maxima, Prisma, Selver, Euronics jpt.

“Eesti kliendid märkavad hinnatõusu, olles paljudele tootekategooriate hinnakasvule tõepoolest väga tundlikud. Seetõttu otsustasime viia läbi kampaania, mille raames on meie juurest võimalik paljusid tooteid soodsamalt osta. Kampaaniaga alustasime käesoleval nädalal, tagades, et meie kliendid saavad tõesti parimad hinnad,” ütles Kaup24 turundusjuht Rauno Kristjan.

Hinnagarantii ulatub üle 10 000 tootele seitsmest kõige olulisemast kategooriast: parfüümid, kosmeetika, mänguasjad, mööbel, mobiiltelefonid, trenažöörid ja kodumasinad. Garanteeritult parima hinnaga tooted märgitakse tähisega “Garanteerime parima hinna!” ja Kaup24 e-pood tagab Eestis ligikaudu 180 müüjast parema hinna. Kui valitud toode on selles nimekirjas, kuid leiad selle kuskilt odavamalt, siis kompenseerib Kaup24 hinnavahe.

“Valisime meie klientide jaoks kõige olulisemad tooted, mis sobiksid nii koju, igapäevaellu kui ka kingituseks. Kuna garantii kehtib väga paljudele toodetele, siis usun, et selline skaala katab enamiku klientide vajadused ja soovid,” sõnas Kaup24 turundusjuht.

Eesmärk on kasvada

Kristjan juhtis tähelepanu, et ehkki kauplejad on huvitatud sageli kõrge kasumi saavutamisest, on kaupluse strateegia keskendunud teisele eesmärgile. “Kõige olulisem eesmärk e-kaubanduses on kasvatada kliendibaasi,” tõi turundusjuht esile.

“Pigu Grupp on tegutsenud turul juba kümme aastat ja töötame jätkuvalt kasumi suunas, mida ettevõttesse tagasi investeerida. Nii suudame tagada jätkusuutliku äri, terve turuosa ja ettevõtte stabiilsuse. Veebipõhine ostmine ei ole mitte ainult mugav ja lihtne, vaid ka turvaline ja usaldusväärne,” ütles Kristjan.

Mitte kasumile keskendunud ärimudelid juhivad enamikke maailma suurimatest e-ärivaldkondadest, näiteks Amazon. Selle USA keti rohkem kui kümne aasta pikkune tegutsemisaeg ei ole olnud kasumi teenimisele suunatud, kaotamata investeeringuid erinevate tegevuste integreerimisel, kliendikogemuse ja arendustegevuse parandamises. Isegi kui kaubandus kasvab, on kasumimarginaalid endiselt väga väiksed, kuid see ei ole kauplemistegevuse edukuse peamiseks näitajaks.

Selline strateegia ja Kaup24 hinnagarantii ei ole mitte ainult turunduskampaania, vaid kasulik tööriist klientidele, mis aitab vältida ülemaksmist.

Miljoneid saadetisi sellel aastal

Alates 2014. aastast on Kaup24 saanud ligi 620 000 tellimust, mis tähendab, et tellitud on umbes 1 500 000 toodet ning iga aastaga on need arvud kasvanud 60-100%.

“Euroopas teeb keskmiselt 55% elanikkonnast internetis sisseoste. Eesti statistika näitab, et meil on endiselt palju kasvuruumi ja –võimalusi kliendibaasi kasvatamiseks. Jätkame jõupingutusi mitte ainult tootevaliku laiendamiseks ja mugavama ostuprotsessi loomiseks, vaid ka klientide jaoks heade hindade tagamiseks,” tunnistas Kristjan.

Pigu Grupist

Pigu Grupi, mis haldab Leedu veebipoodi "pigu.lt", Lätis "220.lv" ja Eestis "kaup24.ee", käive oli 2016. aastal 72 miljonit eurot. 2017 aastal oli planeeritud käibeks ligikaudu 100 miljonit. Ettevõtte aktsiate osakaal kuulub Kesk- ja Ida-Euroopa suurimale investeerimisfondile MCI.TechVentures, mis investeeris PIGU kontserni 2015. aastal. Leedu turuinstituut RAIT andmetel on Pigu.lt internetipood teada elanikkonna kümnest inimesest kaheksale ning sealt ostab üle poole miljoni inimese igal aastal.