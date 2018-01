OSPA-l on nõue, et varus peab olema veerand riigi aastasest tarbimisest ehk Eesti puhul kokku u 250 000 tonni kütust.

2005. aastal asutatud AS Eesti Vedelkütusevaru Agentuur ehk ingliskeelse lühendiga OSPA hoolitseb selle eest, et igapäevaelus täielikult kütuse impordist sõltuvas Eestis oleks tarneraskuste korral võimalik varutud kütuse toel 90 päeva tavapärast elu jätkata.

See teeb 4,5–5 miljonit eurot aastas ja kui varumaksetelt on mõnel aastal teenitud tulu (kulud on olnud väiksemad), siis järgmisel aastal peab OSPA makset vähendama, et kuludega nulli jõuda. 2016. aastal näiteks juhtus, et ühtki suuremat ostu-müüki ei tehtud ja 4,5 miljoni eurone käive tuli ainult varumakse kogumisest, kuid eelmiste aastate kogutud kasumist võttis riik ligi 1,2 miljonit eurot dividendi.