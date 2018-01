Euroopa Parlamendi postiteenistus pani esmaspäeval, 8. jaanuaril, eurosaadikute postkastidesse Yana Toomi ja tema Läti kolleegide Andrejs Mamikinsi ja Tatjana Ždanoka 299 pühadekaarti.

“Võtsime kolleegidega julguse kokku, et tänada toetuse eest ja soovida õnnelikku Uut Aastat saadikutele, kes viimasel istungil Strasbourgis toetasid kiiremas korras mittekodanike hääleõiguse petitsiooni läbivaatamist,” sõnas Yana Toom.

“Skeptikud ütlevad, et see on jama. Kohe homme ei muutu tõesti midagi. Kuid see on esimene kord, kui ametlikus ettekandes Euroopa Parlament nimetas asju õigete nimedega: jutt käib mitte alalisi elamislube omavatest kolmandate riikide kodanikest, mitte ei tea kelle mittepõlistest järeltulijatest, vaid just Eesti ja Läti mittekodanikest, kellel puudub hääleõigus.”

Viis Yana Toomi Eesti kolleegi Europarlamendis kahjuks jäid kaardist ilma: Urmas Paet, Tunne Kelam, Ivari Padar, Indrek Tarand ja Kaja Kallas ei toetanud seda, et läbivaatamisele läheb petitsioon, mis kutsub üles lõpetada Balti riikide mittekodanike ebavõrdse kohtlemise, eelkõige anda Eesti mittekodanikele õiguse kuuluda erakondadesse ning hääletada Euroopa Parlamendi valimistel. “Aga halli passi minu Eesti kolleegid vist nägid reaalelus niigi. Ei aidanud,” kommenteeris Toom.

Hallid passid, millest Eesti saadikud ilma jäid. (Yana Toomi Eesti büroo )

Mittekodanike hääleõiguse petitsiooni andsid Yana Toom, Tatjana Ždanoka ja Andrejs Mamikins Euroopa Parlamendile üle 2016. aasta juunis. Petitsioonile andsid oma allkirja enam kui 20 tuhat inimest.

Petitsiooni saatusest oleks võinud saada põnevusromaani süžee: Eesti ja Läti eurosaadikute vastasseisu tõttu see oli kauaks kalevi alla pandud, olid katsed kõrvaldada selle läbivaatamise nõude lõplikult, vastased rääkisid “Kremli propagandast” ning libauudistest. Lõpuks oli vastasseis lahendatud. Petitsiooni arutamist on oodata 2018.aasta esimeses trimestris.

ÜRO pagulaste ülemvoliniku amet vaatleb Balti mittekodanike kui kodakondsuseta isikuid. Praeguseks moodustavad nad umbes 6% Eesti elanikest ja 11% Läti elanikest. Mittekodanike probleemi lahendamist nõudsid korduvalt ÜRO, OSCE ja Euroopa Nõukogu spetsialiseeritud asutused.

Yana Toomi sõnul kodakondsusetuse probleemid nõuavad radikaalset lahendust: “On teada ütlus – kodakondsus on õigus omada õigusi. Rahvusvaheline õigus keelab kodakondsuseta isikute diskrimineerimise, kuid ELi liikmesriikides diskrimineeritakse neid endiselt.”