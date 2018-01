"Aktuaalsele kaamerale" teadaolevalt kahtlustust juriidilisele isikule täna veel esitatud ei ole ja nii saab vaid öelda, et varastatud kraam läks teiste hulgas kasutusse ettevõttes, mille käive ulatub miljoni euroni ning kokkuostjatena on kriminaalasjas kahtlustuse saanud ettevõtte omanikud.

(PPA)

Põhja prefektuur kinnitab sotsiaalmeedias, et eelmise aasta keskpaigas tõusid Harjumaal järsult ehitustööriistade vargused.

"Põhja prefektuuri politseinikud eesotsas varavastaste kuritegude talitusega asusid infot koguma ja juhtumeid kaardistama. Mahuka jälitustöö tulemusena selgitasime välja grupi inimesi, kes tegelesid kallihinnaliste tööriistade vargustega. Mullu novembris pidasid politseinikud politseioperatsiooni käigus kinni kaheksa kahtlustatavat, kellest kolm on prokuratuuri taotlusel vahistatud. Viie erineva läbiotsimise käigus leidsime tööriistu, mitukümmend tuhat eurot sularaha ja sõidukeid," selgitab Põhja prefektuur.

(PPA)

Kampa kahtlustatakse vargustes, varastatu müümises ja rahapesus. Kamba ninamees on varem sarnaste kuritegude eest korduvalt karistatud nii Eestis kui ka välismaal.

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo talituse juht Toomas Jervsoni sõnul on positiivne, et paljud tööriistad olid erimärgistusega ning tänu sellele on õnnestunud suurem osa kannatanutele tagasi anda. Tema sõnul saab kuritegelik turg õitseda vaid seal, kus pakkumisele on nõudlust.

Nimetatud kriminaalmenetlus veel käib, tõendite kogumine jätkub ning kahtlustatavate ring võib laieneda.