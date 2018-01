Viimastel päevadel on ühiskonnas süvenenud pahameel uuest aastast kehtima hakanud eraisiku tulumaksuvabastuse korra osas. Kui tulumaksuvabast miinimumist võidab valdav osa, siis 20 protsendi ringis inimestest peaks kaotama ja kaotajate seast on end leidnud ka kümned tuhanded töötavad pensionärid. IRLi peasekretär ja riigikogu liige Priit Sibul märkis Vikerraadio saates "Uudis+", et teatavasti oli 5. jaanuar pensionite väljamaksmise päev ja see oli põhjus, miks inimesed avastasid, et kontole laekus vähem raha kui tavapäraselt. "Selleks võib olla mitu põhjust. Üks on see, et kui inimeste sissetulekud on kõrgemad, võib tõesti olla neid, kes kaotavad. Aga võib olla ka põhjus, et osadel inimestel on jäänud tegemata taotlus sotsiaalkindlustusametile või tööandjale, et seda maksuvaba miinimumi arvestataks," seletas Sibul.

Sibula arvates on esimene reaktsioon liiga ennatlik ja inimesed peaks vaatama, kas neil enda poolt on kõik vajalik tehtud. Ta kinnitas, et järgmisel aastal tulu deklareerides saab tasaarvelduse kätte.

"Aga tõsi on see, et kui varasemalt on keskmised pensionid olnud tulumaksuvabad, siis uue tulumaksuvabastuse süsteemi rehkendamisel arvestatakse seda sissetulekutena ja automaatselt keskmine pension enam maksuvaba ei ole. Kõikidel inimestel sissetulekutest vastavalt proportsioonile on 500 eurot maksuvaba," seletas Sibul. Eestis on umbes 338 000 pensionäri ja hinnanguliselt võiks rahaliselt kaotada võrreldes eelmise aastaga 25 480 pensionäri. Kõige suurem teoreetiline kaotus neil, kes saavad pensioni ja palka kokku üle 2100 euro, saab olla maksimaalselt 83 eurot. Kui keegi avastab, et kaotus on suurem, on põhjus milleski muus. "Kõige suurem kaotus saab olla 416 eurot korda 20 protsenti ehk seesama 83 eurot," kinnitas Sibul. Sibula sõnul oli see kõik teada seaduseelnõu väljatöötajatale ja kirjutajatele.