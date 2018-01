Kultuuri- ja teadusajaloolane Aro Velmet rääkis Kuldgloobuste gala ahistamisvastasest liikumisest lähtudes, et Eestis lähenetakse taolistele sotsiaalsetele teemadele teisiti, luues pinnase, kus ohvrid ei julge oma looga avalikuks tulla.

Velmet märkis "Aktuaalses kaameras", et kui näiteks üks Eesti teater võidab üleeuroopalise auhinna, siis see justkui kustutab ära selle sama teatri naistevastase vägivallaga seotud skandaali, millest enam ei kiputa väga rääkima, olgugi et kaks äsja välja tulnud uuslavastust annaksid selleks väga palju põhjust ka selles kontekstis rääkida, kirjutas Menu.

Ta lisas, et võrreldes USA või Suurbritanniaga on taolist arutelu Eestis vähem ning põhjuseks võib olla meedia viis taolisi teemasid kajastada.

Eestis kiputakse Velmeti sõnul ohvreid ebausaldusväärsena esile tõstma, selle asemel, et sisulistele teemadele keskenduda. "See ei tekita kindlasti õhkkonda, kus ahistamisohvrid julgevad oma lugudega välja tulla, kui nad teavad, et igas nende sõnas kaheldakse," rääkis Velmet.