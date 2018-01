Kaks Oprah Winfrey väidetavat sõpra ütlesid CNNile, et teletäht ja miljardär kaalub 2020. aastal presidendiametisse kandideerimist. Seni jäävad need jutud siiski vaid juttudeks.

Jutud sellest, et rahvasuus Oprah'ks kutsutud tele- ja filmistaar võiks presidendiks kandideerida, läksid lahti kohe pärast naise sütitavat kõne Kuldgloobuste šõul. Väidetavalt meelitavad Oprah' lähedased teda seda tegema, kuid kontaktisik, kes ajakirjanikega rääkis, rõhutas, et Oprah ei ole veel midagi ära otsustanud.

„Silmapiiril koidab uus päev!“ hõiskas Oprah eilses kõnes. Hommikutelevisiooni saated kihasid spekulatsioonidest, et kas tõesti on tulemas presidendikandidaat Oprah? Paljud nägid naise kõnes esimest kampaaniakõnet.

Oprah on Ameerika tuntuim teletäht, kes on ennekõike tuntud omanimelise jutusaate poolest, mis lõpes 2011. aastal. Saates vestles Oprah külalistega nii ühiskonna valupunktidest kui ka kergematel ainetel, aga lahkas ka kuulsuste elusid ja spirituaalseid teemasid. Tema saatest sai tuule tiibadesse tuntud telepsühholoog Dr. Phil. Praegu tegeleb Oprah omanimelise ajakirja, raamatuklubi ja paljude heategevuslike ürituste vedamisega. Ka on ta tunnustatud näitleja.