Riigikogu liige Oudekki Loone annab 8. jaanuari Õhtulehes mõista, et Eesti peaks olema ÜRO-s suurim Palestiina huvide kaitsja. Mina leian, et seda ei pea meie riik teps mitte olema.

Kui Loone väidab, et USA otsus tunnustada Jeruusalemma Iisraeli pealinnana on vastuolus rahvusvahelise õigusega, siis tuleb meeles pidada, et Trump USA presidendina tunnustas küll Jeruusalemma Iisraeli pealinnana, kuid ta ei öelnud, et Jeruusalemm on jagamatu pealinn. Vähemalt teoorias võiks leida rahumeelse kompromissi kahe riigi vahel ja teooreetiliselt võib üks pool Jeruusalemmast olla ka Palestiina pealinn. Tegelikkus on paraku hoopis teine.

Loone eeldus, et Iisrael ja Palestiina leiaksid etteennustatavas tulevikus rahumeelse kokkuleppe, on viisakalt öeldes naiivne. Iisraeli ja Palestiina konflikti juured ei ole mitte Iisraeli riigi tekkimises 1947. aastal, vaid ulatuvad mitme aastatuhande taha. Kõik, kes ennastsalgavalt kaitsevad Palestiinat, peaksid meelde tuletama, et Iisraeli ümbritsevad araablased, kaasa arvatud palestiinlased, pole kunagi tunnistanud õigust Iisraeli eksistentsile. Palestiina on vaid maa-ala, millel puuduvad eeldused saada lähitulevikus toimivaks riigiks.

Loone leiab, et Trumpi avaldust Jeruusalemma staatuse kohta oleks sama, kui USA president teataks ühel päeval, et tunnustab Eesti pealinnana Peterburi. Peterburi näide pole siiski kohane. Mõistlikum oleks võrrelda olukorda näiteks Narvaga. Mis juhtuks, kui Eesti ütleks, et meie pealinn on Jaanilinn, mis on Venemaa poolt okupeeritud? Tulenevalt tänaseni kehtivast Tartu rahulepingust kuulub Eestile ka Narva tagune Ivangorod ehk Jaanilinn. Kas näiteks USA-l oleks alust meile öelda, et me ei tohi tunnustada Jaanilinna oma pealinnana? Sarnane olukord on praegu Iisraelis. On nende otsustada, kas Jeruusalemm on Iisraeli pealinn või mitte. Eesti riik peaks oma seisukohtade kujundamisel lähtuma meie enda välis- ja julgeolekupoliitilistest huvidest.

Meie huvides on stabiilsed liitlassuhted USA-ga. Antud küsimuses oleks Eestil olnud kõige mõistlikum jääda neutraalseks. Sellisel juhul poleks me Brüsseli kaasajooksikud, samuti ei saaks meid süüdistada ja lipitsemises Ameerika Ühendriikidele. Tuletagem meelde, et USA ei palunud ÜRO-s tingimata nende poolt hääletamist. Ainus, mida ameeriklased soovisid, oli neutraalsus. Eesti riik, eesotsas välisminister Sven Mikseriga kahjustas Jeruusalemma küsimuses USA vastu hääletades selgelt meie julgeolekuhuve.