Möödunud aasta lõpus kõmumeedias laineid löönud Alari Kivisaar postitas sotsiaalmeediasse karjatuse, et tema raadiomaja laguneb. Alari Kivisaar jagas täna Instagramis pilti tormikahjustustest raadiomaja seinal. "Appi, meie raadiomaja laguneb. Loodame, et torm maja päris ära ei vii," kirjutab Kivisaar pildi all. Appi, meie raadiomaja laguneb. Loodame, et torm maja päris ära ei vii. #torm A post shared by Alari Kivisaar (@alarikivisaar) on Jan 7, 2018 at 9:04pm PST

Kas tegu on millegi märgilisega? Nimelt sai Sky Plus paljuski negatiivset vastukaja reklaamitriki pärast, milles jäeti mulje, et Alari Kivisaar lahkub oma kuulsast hommikuprogrammist.

Tallinna ülikooli reklaami ja imagoloogia õppetooli lektor Tiina Hiob rääkis 2. jaanuaril Õhtulehele, et meediakanaleid ja oma kuulajaskonda hanitanud raadiojaam ei pruugi siiski tehtud promotrikist kasu lõigata. "Oma klienti pole mõistlik hanitada. Temast tuleb lugu pidada, teda kiita ja tänada. Aga selline hanitamine tekitab vastureaktsiooni, et meid üritatakse lohku tõmmata. Me võime küll Kivisaart ja seda meediakanalit armastada, aga omadega ei plõksita. See on kahe teraga mõõk, sest inimesed võivad sinus pettuda. Leian, et säärane reklaamkampaania pole hea mõte," sõnas Hiob.