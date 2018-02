Kui tervislikuks tasemeks peetakse vähemalt 75 nmol/l, siis tuntud laulja D-vitamiini näit oli 36,2, mis on soovituslikust üle kahe korra kehvem. Tulemus oli tõsine šokk, sest alles oktoobri lõpus naasti perega pikalt päikesereisilt.

„Esialgne näit oli tal tõesti kõvasti alla normi, kuid pooleteist kuud hiljem, enam-vähem regulaarse tarvitamise järel oli tema näit tõusnud 140ni,“ sõnas BENU proviisor Moonika Markov. „See on juba väga-väga hea tõus. Sel perioodil võttis ta iga päev 5000 ühikut (rahvusvaheline ühik IU ehk RÜ, toim) vitamiini.“

Mullu end meditsiinilaboris SYNLAB testinud eestlastest oli koguni 75 protsendil D-vitamiini tase alla soovitusliku. Hendrik Sal-Salleriga sarnast tõsist D-vitamiini vaegust, kus näit jäi alla 50 nmol/l, esines koguni 36,2 protsendil.



28. päev – MyFitness kingib tasuta liitumise ja vinge spordikoti



Tule trenni (Erakogu)



„Minu uusaastalubaduse“ projekti koostööpartner MyFitness teeb sõbrakuul treeningutega alustamise eriti ahvatlevaks. Nii kingib Eesti suurim spordiklubi oma liikmete sõpradele 25. veebruarini tasuta liitumise + vinge spordikoti.



27. päev – osalejad nautisid elu kõige erilisemat vastlakuklit



„Minu uusaastalubaduse“ projektis osalevad Hendrik Sal-Saller, Indrek Sei, Heidy Purga, Piret Krumm ja kaks Facebooki auhinnamängu võitjat said täna SmartFoodilt ühe päeva ainulaadsema vastlakukli, mis on tehtud 100% mandlijahust, ei sisalda suhkrut ega pärmi ja vahukoor on laktoosivaba. Head isu!



26. päev – Hendrik Sal-Saller kutsus poja duellile

Challenge (Erakogu)



„Minu uusaastalubaduse“ projektis osalev Hendrik Sal-Saller leiab raskete treeningute vahepeal aega ka täiendavateks lisaharjutusteks. Nii tegi ta hiljutise MyFitnessi külastuse ajal meeleoluka plankingu väljakutse oma järeltuleva põlvkonnale. Isa ja poeg - kumb võidab?



25. päev – Piret Krumm: seni piirdus tervislik elu sellega, et teinekord sõin friikate vahele paar apelsini







„No nii, enne finišisirget üks blogipostitus tegemistest eksperimendi ajal. Seda peab küll ütlema, et tegelikult juba suht kohe peale eksperimendi algust läks olemine päris mõnusaks – seda ilmselgelt tänu Teele poolt hästi valitud toidukogusele ja söömissagedusele ning koos vingete kaaslastega tehtud superlahedatele ringtreeningutele, mida juhendas Kadri.

Samas, kõik pole siiski nii valutult kulgenud, kui võib-olla võiks eelnevast välja lugeda. Olen ise suur toidutegemise- ja söömise sõber. Ega alguses polnud üldse lihtne asja enda kontrolli alt ära lasta ja süüa seda, mida keegi teine ette ütles ja vähe sellest, ka koju kätte tõi.

Õnneks on kogu eksperimendi üheks oluliseks komponendiks nii mugavus kui ka hästi organiseeritus, mis ahvatlustele ja igasugu kiusatustele sujuvalt vastu on aidanud seista. Vähemalt mulle on oluline ka teadmine, et nädalavahetusel saab toredast rutiinist natuke välja ning valmistada tasakaalukalt seda, mida nädala sees menüüs pole olnud ja loputada see alla miski pikantsema ja särtsakamaga, kui argipäevadel tavaks.:)

Peangi tunnistama, et nädalavahetusel ongi tulnud ette patustamist nii söögi koguste kui joogivalikuga. Arvestades, et enesetunne läheb aina paremaks, siis seda enam annab selline vabadus ja paindlikkus eksperimendile minu jaoks väärtust juurde.

Sama teadmise abiga õnnestus mul lausa nädal aega eksperimendist eemal olla ja vaatamata vägagi objektiivsetel põhjustel libastumistele, hoida kõik kontrolli all ilma, et oleksin, et „"püha üritust“" liialt kompromiteerinud ja nii ennast kui ka kambajõmme alt vedanud.

Õigesti ja tasakaalukalt süüa on vägagi hariv ja eelkõige mõnus. Kui veel selle kõige kõrval pisut patustada ka saab, siis isegi, kui mingit konkreetset eesmärki või surmahirmu selle katse tegemiseks ei ole, on ainuüksi hea enesetunne selle kõige juures sõltuvust tekitav.“



23. päev – Heidy Purga: ma ei ole kunagi uskunud keha voolivatesse masinatesse



Heidy Purga trennituhinas. (Erakogu)



"Ma ei ole kunagi uskunud keha voolivatesse masinatesse. Minust on jäänud varasemalt proovimata kõik tehnoloogilised imeaparaadid, mis lubavad diivanil pikutades sinust kõige imelisema olendi vormida. Tuleb ikka ise pingutada. Nüüd ma siis olen lamanud selle eksperimendi käigus LPG laual ja pean osaliselt oma sõnu sööma. Kõigepealt ei teadnud ma, et sedasorti massaaži kasutavad väga paljud sportlased, et leevendada lihaspingeid. Ja tõesti, seljamassaaž on olnud oivaline. Väristab ja venitab vabaks peale trenni tekkinud kangestuse. Lisaks, tuleb tunnistada, on nahk siledam ja tugevam. Nii et, tuleb eelarvamustega teinekord tagasi hoida ja siiski katsetada;)."



22. päev – Kadri Laasmäe: LPG on väga mõnus lõõgastus kehale ja vaimule

(Erakogu)



„LPG on väga mõnus lõõgastus kehale ja vaimule. Ootan seda massaaži sama palju kui järgmist rühmatreeningut. LPG massaaž on mulle hästi mõjunud, parandanud mu naha toonust kui ka vähendanud keskkohta 😁. Esimesed tulemused tasakaalustatud tervislikust toitumisest, trennis käimisest ning LPG massaažist annavad endast märku. See annab mulle jällegi juurde tahet jätkata samas rütmis ✌️👍🙂.“



LPG Stuudios (www.lpgstuudio.ee) tehtav massaaž on üks osa Trennikooli ja SmartFOODi kuus nädalat kestvast projektist "Minu uusaastalubadus".



21. päev – Karin Järvet: trennisõltuvus on taastatud!



(Erakogu)



„Viimased paar nädalat on möödunud intensiivselt trenni tehes. Nii kui päevavalgus tuppa poeb, sean oma sammud MyFitnessi poole ja nii 3-4 korda nädalas. Ringtreeninguid viivad läbi meie supertreenerid Eva ja Laura- Liza, kes meid õega treenivad. Mulle selline väikses rühmas treenimine sobib – annab täiendava stiimuli, paremad tulemused ja motiveerib rohkem pingutama! Mis peamine – eesmärgini jõudmine on palju lõbusam! Ma pole aastaid trenni teinud, mistõttu algus oli raske. Kui tehnika tuli kiiresti, siis vastupidavuse arendamises olen teekonna alguses 😊. Arvestades seda fantastilist tunnet ja tulemusi, mida trenn annab, jääb mulle arusaamatuks, miks ma üldse nii pika pausi olen teinud? Sama oluline kui trenn ja tasakaalustatud toitumine, on ka uni. Ilma korraliku uneta on seda programmi väga raske teha, seda olen juba mitu korda kogenud. Kokkuvõtteks võin kindlalt öelda, et pool lubadusest on täidetud – trennisõltuvus on taastatud!“



20. päev – avalikustame osalejate vaieldamatu lemmikmagustoidu retsepti

Ahjulavašš maapähklivõi ja banaaniga. (Erakogu)



Õhtulehe ja SmartFoodi „Minu uusaastalubaduse“ projektis osalevad inimesed on leidnud endale paari nädalaga uue lemmikmagustoidu. See on imemaitsev ahjulavašš maapähklivõi ja banaaniga!

Siinkohal avalikustamegi SmartFoodi toitumisnõustaja Teele Tederi hõrgutise retsepti, et kõik huvilised saaksid seda ohtralt kiidetud maiust ka ise proovida.

„Võtad täisteralavašši, määrid peale maapähklivõid, just nii palju kui soovid ja viilutad peale banaani,“ ütleb Teder. „Seejärel võtad uue kihi lavašši, määrid ka sellel ühe külje maapähklivõiga ja paned eelmise kihi peale ning pistad kümneks minutiks 150kraadisesse ahju.“



SmartFoodi esindaja sõnul tasub valminud hõrgutis lõigata neljaks veerandiks. Ühes lõigus on sõltuvalt määrde paksusest umbes 280 kcal.



Head isu!



18. päev – MyFitnessi treenerid sünnipäevalaps Hendrik Sal-Sallerile ei halastanud



Sünnipäevalaps (Erakogu)



„Minu uusaastalubaduse“ projektis osalev Hendrik Sal-Salleril on täna sünnipäev, kuid isegi see ei päästnud teda spordiklubis higistamisest.

Huumorimeel on mehel siiski alles ja tuntud laululõvi leidis endas veel niipalju energiat, et uus stereosüsteem leiutada.

Palju õnne ja jõudu, Hendrik!;)

17. päev – Kadri Laasmäe: kolme nädalaga olen saanud kuhjaga uut energiat, hea enesetunde ning muskli kasvama

Kadri MyFitnessis (Erakogu)



„Võin julgelt öelda, et minu uus aasta algas suure jackpot'iga. Võitsin selle ägeda paketi, mida võikski kiitma jääda. Suureks boonuseks on veel see, et võitsin koos oma kalli õega. Koos võitleme võiduka lõpuni. Oleme üksteise toetajad ja ergutajad kas või läbi higipisarate :). Teised saatusekaaslased on maininud, et andsid sellele projektile sõrme, võeti käsi, mina aga annan vabatahtlikult ka oma teise käe :). Lihtsalt nii on :).“

„Kogu selle projekti meeskond on olnud sellel teekonnal väga tore, andekas ja toetav. SmartFoodi ees kaks pöialt püsti, nende magusaid vahepalasid võikski ma sööma jääda :). Pea igas trennis kuulen ennast ütlemas: „Eva, ausõna ma tegin 20 kükki või 20 väljaastet!“ Eva jällegi: „Pinguta, pinguta!“ ning puhkepausidel meil pikka pidu pole. Tubli, Eva, et paned meid ennast ületama! Olen ennast avastamas, et ka trennivabadel päevadel tahan palju liikuda, olla aktiivne, võtta sellelt päevalt maksimumi :). Selle kolme nädalaga olen saanud kuhjaga uut energiat, hea enesetunde ning muskli kasvama. Me like it :).“



16. päev – riigikogu liige Heidy Purga: meie treener on halastamatu

Heidy Purga trennihoos. (Erakogu)



„MyFitnessis trennis käimisest on saanud minu jaoks juba meeldiv rutiinne nädala osa. Varem oli iga trennimineku vaimne ettevalmistuse osa raskem kui treening ise. Olen isegi imestunud, kuidas mul varem oli seda spordiklubisse või õue jooksma minekuks vajaminevat pooltteist tundi nii ilmvõimatu päevakavast leida. Kui hakkad käima, leiad oma nädalast rohkemgi kui paar vaba „auku“ trenniks. Olen nüüd lülitanud ennast 4 korda nädalas trennis käimise režiimile.

Eva, meie treener, on halastamatu ja see sobib mulle suurepäraselt. Mis on muutunud selle ajaga? Mul on rohkem energiat, ma jõuan rohkem ka õhtuti lapsega mängida näiteks ja mu pea saab trennis korraliku puhkuse.



SmartFoodi koostatud menüüs on mu kindel lemmikhjulavašš maapähklivõi ja banaanidega!“



15. päev – projektiga kaasnevad hüved panevad Hendrik Sal-Salleri ennast USA superstaarina tundma



(Erakogu)



Eesti ilmselt üks hinnatuimaid artiste Hendrik Sal-Saller naudib „Minu uusaastalubaduse“ projektiga kaasnevaid hüvesid. Toitlustuspakkuja SmartFOOD valmistab osalejatele kogu päeva menüü ette ja toimetab sobivasse kohta.

„Mulle ilgelt meeldib see, et ma ei pea kiirel päeval toidu pärast muretsema. Täna oli näiteks nii – hommikusöök kodus, smuuti enne bändibussi istumist. Siis kuskil Põltsamaa kandis lõuna – veiseliha kinoa, köögiviljade ja Dijoni sinepi kastmega. Vahepala tegin peale raadios käimist soundcheck'is. Õhtusöögi osas vaatan veel – kas enne keikka't või hoopis siis, kui hotellis tagasi.“

Sal-Salleri sõnul oli enne nii, et põhitoidukorrad tulid kuskilt bensukast või siis ahmiti kogu päeva energia ühe toidukorraga sisse. „Nüüd oleks nagu private chef kogu aeg kaasas – nii nagu ilmselt siis, kui Smilers oleks USAs see, kes ta on Eestis.“

13. päev – endine tippsportlane Indrek Sei rassib taas jõusaalis

(Erakogu)



Endine sporditäht Indrek Sei on tänu Minu uusaastalubaduse projektile suutnud lühikese ajaga välja rabeleda viimaste aastate mitte kõige tervislikumast rutiinist, rassides taas isukalt jõusaalis ja toitudes regulaarselt.

„Eks vaatab, kuidas läheb ja kui palju nalja saab,“ ütles Sei. „Igal juhul on väga lahe ja täitsa põnev, mis mind 14.veebruaril, kui eksperiment läbi saab, ees ootab. Mõned nädalad on veel minna.“



12. päev – arst soovitab enne treeningutega alustamist põhinäitajaid kontrollida



City Tervisekliinik (Alar Truu)



„Minu uusaastalubaduse“ projektis osalejad Hendrik Sal-Saller, Indrek Sei, Heidy Purga, Piret Krumm ja kaks Facebooki auhinnamängu võitjat käisid City Tervisekliinikus, kus sõbralikud tohtrid võtsid neilt olulisemad analüüsid.

Kliiniku üldarst Kristel Amjärv soovitab kõigil tervisesportlastel enne treeningutega taasalustamist arsti juurest läbi käia. "Kontrollige vererõhku, tehke südamefilm ja andke vereanalüüs. See kestab tavaliselt kõigest 10-15 minutit."

9. päev. Näitleja Piret Krumm vormistas rasked treeningud vahvaks luulereaks



(Erakogu)



Õhtulehe ja SmartFoodi „Minu uusaastalubaduse“ projektis osalev näitleja Piret Krummile on tervislik toitumine ja rasked treeningud jätnud kustumatu jälje, mille ta vahvaks luulereaks vormistas.



Aga ükskord algab aega,

Kus kõik pekid kahel pool keha

Lausa lähevad sulama!

Küll siis Talje jõuab koju

Oma Piigal õnne tooma

Pidupõlve uueks looma!

#Kalevipoegonkõvv!



Kadri Laasmae: 8. päev ahjulavašš banaani ja maapähklivõiga, täpselt seda ma vajasingi!





(Alar Truu)





Minu esimene nädal on kulgenud üllatavalt hästi. SmartFOODi kuller on nüüd meie pere hommikune ärataja;). Igal argipäevahommikul on ta varakult kohal hea ja paremaga. Kõik toidud on olnud imemaitsvad ja täis üllatusi ning maitseelamusi. Portsjonid on suured, nälga pole pidanud tundma. Mulle väga meeldivad nende smuutid ning vahepalad, eriti tänane õhtuoode, milleks oli ahjulavašš banaani ja maapähklivõiga, täpselt seda ma vajasingi, et oma magusaisu kustutada!

Treeninguprogramm on ka üpris tihe, 4 korda nädalas on plaanis külastada MyFitnessi. Esimene treening koos treener Evaga on seljataga, see oli väga intensiivne, pulss oli kogu aeg laes, aga peale trenni oli power'it terveks päevaks. Ootan juba uut trenni Eva, Karini ja Heidyga. LPG-massaaži olen jõudnud vaid paaril korral, see on mõnus rahustav protseduur. Esimesi tulemusi pidi nägema alles peale kuuendat korda.

Kui rääkida numbritest, siis olen oma esimese nädalaga alla võtnud 2 kg :). Esimese nädalaga olen ise rahul.

7. päev – Karin Jarvet: ilma suurema pingutuseta ja nälga tundmata olen tänu toitumisele kaotanud kolm kilogrammi





SmartFoodi toit (Erakogu)





Jagan teiega oma rõõmu ja vaimustust! Nädal aega olen nautinud tervislikku ja tasakaalustatud toitu, mida pakub SmartFOOD! Tulemus - ilma suurema pingutuseta ja nälga tundmata olen kaotanud 3kg😊



Kilod kilodeks, rohkem rõõmu valmistab see fantastiliselt maitsev toit, mis igal hommikul kenasti koju tuuakse! Minu päevane kogus on 1800 kcal. Pildil on lõunaoode (maasika-mustika-banaanismuuti), lõunasöök (kanapasta tatrajahu fusilli, mozzarella ja basiilikuga), õhtuoode (porgandilaastud hummusega) ja õhtusöök (part paprika, suvikõrvitsa ja marjakastmega). Imeline, kas pole?🌞

6. päev – MyFitnessi eratreenerid panid osalejate kalorid põlema



Myfitness (Alar Truu)



„Minu uusaastalubaduse“ projektis osalejad Hendrik Sal-Saller, Indrek Sei, Heidy Purga, Piret Krumm ja kaks Facebooki auhinnamängu võitjat käisid MyFitnessis, kus personaaltreenerid Eva Ottas ja Kadri Paat tutvustasid neile ringtreeningu võlusid tutvustasid.

„Ringtreening on lõbus, põnev ja seal saab teha harjutusi kõikidele lihasgruppidele harjutusi,“ ütles Kadri Paat. „Iga harjutust teeme täpselt ühe minuti, pärast sedamida on sul piisav paus, et liikuda teise jaama.“

Eva Ottase sõnul saab ringtreeningu puhul igaüks koormust ise valida ja kui telefonis istumise aega sisse ei arvesta, siis piisab korraliku trenni tegemiseks ühest tunnist.

5. päev – projektis osalejatele tehti imekaaluga põhjalik kehakoostise raport.





(Alar Truu)



Enne treeningutega alustamist käisid „Minu uusaastalubaduse“ projektis osalejad Hendrik Sal-Saller, Indrek Sei, Heidy Purga, Piret Krumm ja kaks Facebooki auhinnamängu võitjat Benu apteegis, kus neile tehti personaalne kehakoostise raport ja mõõdeti D-vitamiini taset.



„Mõõtmine toimub spetsiaalse kaaluga ja teada saab lihasmassi, rasvaprotsendi, luustiku mineraalse tiheduse, kõhuõõne rasva, keha veesisalduse ja metaboolse vanuse,“ ütles BENU apteegi tervisekonsultant Kätlin Kruus.



Kruusi sõnul võtab mõõtmine aega umbes 15-20 minutit ja seda tehakse paljajalu. „Samal ajal kehakoostise raporti tegemisega on Benu apteekides võimalik mõõta ka D-vitamiini,“ lisas Kruus.



4. päev – ma olen eluaeg söönud valel ajal ja valesid asju



(Alar Truu)

"Ma olen eluaeg söönud valel ajal ja valesid asju!" tunnistab Hendrik Sal-Saller oma uusaastalubades täitmise poole liikudes.

Piret Krumm, näitleja: „Osalen Õhtulehe ja SmartFoodi projektis, sest mul on olnud alati salasoov osaleda natukene intensiivsemas tervislikus programmis, et olla teadlikum oma toitumisest ja treenimisest. Loomulikult tahaksin vananeda tervislikult, kududa lastelastele sokke ja et mu kelder oleks hoidiseid täis. Ning kes ütleks ära bikiinivormistki."

Hendrik Sal-Saller, muusik „Minuga on sellised lood, et olen eluaeg söönud valel ajal ja valesid asju. Põhimõtteliselt on olnud päevi, kui ma pole söönud üldse midagi ja siis on olnud päevi, kui olen laksanud nii, et pole. Üldjuhul on olnud minu toitumisharjumused sellised, et kui ma ärkan näiteks kell 9 või kell 10, siis joon kohvi ja molutan ning hommikusöögi söön 12-13 ajal. Siis söön lõuna-, õhtu- ja muud söögid kõik ühe korraga kuskil 9-10 ajal õhtul. Tean, et see on vale. Nüüd ongi minu eesmärk öelda lahti sellest, mida ma olen harjunud tegema.

Vaata videost, mida loodava ka teised osalejad - Heidy Purga, Indrek Sei, Kadri Laasmäe ja Karin Järvet.

3. päev – Hendrik Sal-Saller tegi elu esimese selfi

Elu esimene selfi (Hendrik Sal-Saller)

"Kas Mick Jagger 1970ndatest või uus MAMIL kostüüm (Middle Aged Men in Lycra – neid näeb peamiselt tänavatel ratta seljas)? Oh ei, mina hoopiski LPG – kostüümis:)"

"Elu pakub iga päev uusi asju. "Elu esimene selfi. Elu esimene peegliselfi. Elu esimene LPG. Elu esimene jumpsuit. Ja kõik ühel päeval korraga,” Hendrik Sal-Saller.

LPG-massaaži tehakse aparaadiga ning see parandab lümfiringi, ainevahetust ja naha toonust. Lisaks on see ka väga lõõgastav protseduur.

LPG Stuudios (www.lpgstuudio.ee) tehtav massaaž on üks osa SmartFOODi ja Trennikooli kuus nädalat kestvast projektist "Minu uusaastalubadus".



2. päev – tervislik eluviis algab toitumisest ehk SmartFood kostitab osalejaid kuus nädalat tervisliku toiduga

(Alar Truu)

Kuna tervislik eluviis algab üldjuhul toidusedeli korrastamisest, siis tarbivad „Minu uusaastalubaduse“ osalejad terve projekti jooksul SmartFOODi maitsvaid toite.



„Smartfoodi näol on tegemist uue teenusega, mis valmistab kliendile kogu päeva menüü ette ehk siis viis põhitoidukorda ja viime need talle sobivasse kohta,“ selgitab Smartfoodi toitumisnõustaja Teele Teder. „Asja mõte on selles, et klient saab valida endale sobiva kaloraaži hulgaga paketi. Kaloraaži arvestamisel võtame arvesse inimese sugu, vanust, pikkust, kaalu ja tema füüsilist aktiivsust.“



SmartFoodi esindaja sõnul kasutavad nende teenust inimesed, kes soovivad oma kaalu jälgida, seda alandada või lihtsalt tervislikult toituda. Väga palju on ka neid, kes ei soovi kulutada aega poes käimise ja toidu valmistamise peale.



„Käesolev projekti raames proovime välja uurida, millised muutused võivad kuue nädalaga inimestes toimuda, lisas Teder. „Kas projektis osalevad inimesed suudavad muuta oma toitumisharjumusi, üldist heaolu ja energiataset. Ma usun, et kuus nädalat on piisavalt pikk aeg, et vahet tunda ja tõestada, et tasakaalustatud toitumine ja liikumine suudavad enesetundes väga palju muutusi kaasa tuua.“



1. päev - Hendrik, Heidy, Indrek, Piret, Karin ja Kadri alustasid oma lubaduste täitmist!





(Alar Truu)



Kutsume Sind jälgima „Minu uusaastalubadus“ blogi, kus Hendrik Sal-Saller, Indrek Sei, Heidy Purga, Piret Krumm ja kaks Facebooki auhinnamängu võitjat võtavad ette kuue nädala pikkuse teekonna, et teha korda enda toitumis- ja liikumisharjumused.

Tiimi tegemistel hoiab silma peal ning teeb blogiülevaateid Õhtulehe Trennirubriik. Usume, et pärast seda teekonda oskavad ja tahavad osalejad ka ise jätkata tervislikumalt, oma keha ja vaimu hoides.

Kuue nädala jooksul saavad tiimi liikmed osa järgnevast:

* Terve selle aja vältel tarbivad osalejad SmartFOODi toite. SmartFOOD valmistab tervisliku, maitsva ja kliendile sobiliku kaloraažiga terve päeva toidu (see on 5 toidukorda päevas) ning transpordib selle igal tööpäeva hommikul koju või kontorisse (www.smartfood.ee)

* Treenitakse spordiklubis MyFitness – treeneriteks Eva Ottas ja Kadri Paat. Osalejatele tehakse programmi alguses ja lõpus kehaanalüüs ja kehalised katsed ning personaalne treeningkava (myfitness.ee)

* Iga osaleja saab 10 x LPG massaaži LPG Stuudios, mis aitab parandada naha toonust, lümfiringi ja ainevahetust (www.lpgstuudio.ee).

* Kõikidele osalejatele tehti tervisekontroll City Tervisekliinikus - üldarsti vastuvõtt, vereproovid, EKG, vererõhk, koormustest (www.citytervisekliinik.ee). Seda korratakse eksperimendi lõpus.

* Benu Apteegis mõõdeti osalejatel D-vitamiini taset ning tehti detailne kehakoostiseraport. Seda korratakse eksperimendi lõpus. Lisaks anti kaasa vajalikud vitamiinid ja toidulisandid (www.benu.ee).