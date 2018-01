Esmaspäeval toimus Tartu maakohtus istung 22aastase Andres Partsi süüasjas. Ülemöödunud aasta talvel palja ülakehaga ja hoiatuslaskude saatel politsei eest põgeneda püüdnud noormehele taotleb prokurör nüüd vanglakaristust juba uute varguste eest.

Toona kargas Tartumaal Võnnus politsei eest jalga lasta üritanud poolpaljas noormees kortermaja esimese korruse aknast välja ning hakkas prügikastide juurest virutatud rattaga aleviku elanike suureks üllatuseks piki maanteed väntama. Maad kattis lumi ja väljas olid üsna krõbedad külmakraadid.

Tundis piinlikkust, aga varastas ikka

2016. aasta kevadel ütles Parts kohtus, et põgenes politsei eest, kuna ei tahtnud, et tema pruut näeks, kuidas tal käed raudu pannakse. Toonase kohtuistungi pausi ajal ütles Parts, et seaduserikkumised on talle andnud valusa õppetunni ning ta võtab end kokku. Eilsel istungil oli vanglakuude jooksul lihast kasvatanud ja mehistunud Parts juba varasemast ülemeelikumas tujus ning lubas oma tegude tõsidusele vaatamata endale kohati isegi teatud lõbusust.