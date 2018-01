Pulmakingitusega muljet avaldada on keeruline ja eriti veel siis, kui tegu on paariga, kellel on kõik olemas. Sellega sai hakkama aga räppar Eminem, kes üllatas Elton Johni ja tema väljavalitut David Furnishit ülimalt ebatavalise kingiga.

Elton lisas, et nad said pärast etteastet sõpradeks ja nad suhtlevad tänase päevani. "Ma lihtsalt jumaldan teda," tunnistas Elton. Eminemi kingitus abiellumise puhul üllatas aga teda ennastki.

"See näitab, kui homofoobne ta pole - me saime temalt kaks teemantidega kaunistatud peeniserõngast sametpadjal," muigas John. "Ja ma pean mainima, et me pole neid siiani kasutanud!"