USA administratsioon kavatseb katkestada 200 000 riigis elava ja töötava El Salvadori päritolu inimese elamisload, vahendab BBC.

Salvadorlased elavad riigis ajutise kaitse staatuse programmi ehk Temporary Protected Status (lühend TPS) alusel. Programm loodi 1990. aastal teatud maade kodanike kaitseks, kes põgenevad looduskatastroofide, epideemiate ja sõjaliste konfliktide eest. TPS on mõeldud aitama vaid konkreetsete õnnetuste ja konfliktide ohvreid ning kaitseb riigis juba viibivaid inimesi ja nende lapsi. Selles ei saa osaleda ülejäänud maadest pärit immigrandid või inimesed, kes lihtsalt USAsse saabuvad. Ka siis, kui nad on pärit TPSi riikidest.

TPSi programmi kasutajatest ongi kõige suurem El Salvadori päritolu kogukond, kellele programm on võimaldanud USAs elamist ja töötamist juba aastast 2001. Sel aastal raputasid El Salvadori tugevad maavärinad.

See tähendab, et sajad tuhanded inimesed peavad hüvasti jätma kodudega, kus on üle 15 aasta elanud. Nende seas on ka palju lapsi, kes El Salvadori oma silmaga näinudki pole ning on USAs sündinud ja üles kasvanud. 88 protsendil TPSi salvadorlastest on töökohad. 25 protsenti ehk veerand omab isiklikku elamispinda.

Kokku on TPSi programmis 300 000 inimest kümnest riigist. Praeguseks on Valge Maja juba eemaldanud programmist kümned tuhanded Haiti ja Nicaragua päritolu inimesed. Salvadorlastel on aega lahkuda 2019. aastani. Neid, kes pole selleks ajaks asju pakkinud ja lahkunud, ootavad ees arreteerimised ja sunniviisiline väljasaatmine.