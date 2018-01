Emajõgi on praegu ligi meetri võrra normist kõrgem ja need, kes kuivematel suvehetkedel heina tehtud said, ei saanud hiljem niisketele heina- ning silopallidele järgi sõita.

"Kõigil, kes luha peal heina tegid, on täielik katastroof," nentis Viljar Ilves, jõe alamjooksul heina tegeva Alam-Pedja Veis OÜ juhatuse liige. "Suvel oli vesine ja pehme, ei saanud välja vedada ja nüüd on lausvesine, kohati on vett üle meetri. Sügava vee seest ei saa palle halvimal juhul enne järgmise aasta talve kätte."

Eelmisel talvel oli olukord sarnane, ka siis ei saanud pallitud heina niiskematelt aladelt talvel kuidagi kätte ning ka suvi oli sombune.

