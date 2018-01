Kisub juba piinlikuks. Hea küll, lõviosa talvest on veel ees, aga seni valitsenud igavene sügis on maa mustaks jätnud. Minu elu see pea peale ei pööra, sest ma ei kibele suuskadele, aga teistest on kahju. Talisport, ükskõik kas tippude või harrastajate tasemel, näib Eestis aina lootusetuma ettevõtmisena.

Televiisorist vaadates tundub seis isegi tegelikkusest parem. Laskesuusatajad tiirutavad Kesk-Euroopas, üks haigustest puutumata jäänud murdmaasuusataja jõudis pühapäeval Itaalias tõusust üles ronida, kahevõistleja Kristjan Ilves pole maha matnud lootust olümpial esikümnesse jõuda ja taustal hõljub veel vigastusest taastuv Kelly Sildaru.

Aga kodumaal on kõik tähtsamad võistlused seni ära jäänud. Kui iga taevast alla tulev lumehelbeke on justkui ootamatu külaline, siis polegi põhjust Eestit suureks talispordimaaks pidada. Ja paremaks ei lähe midagi. Andekaid noori kerkib aina vähem esile ja peamine põhjus ongi valge maa puudumine. Rahanappus, dopingukahtlustest tingitud mainelangus ja teiste alade pealetung on selle kõrval tühiasjad.