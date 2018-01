Tartus töötab taksojuhina kooliõpetajatest vanemate poeg, juba eakas mees, kes on rahvuselt valgevenelane Polotski ja Vitebski vahelt, Lääne-Dvina ehk Zahodnaja jõe äärest ehk Daugava ülmjooksult. Hariduselt on ta Leningradis õppinud raudteeinsener mootorite remondi vallas. Tema abikaasa on juuditar. Neil on kaks last. Tütar on eestistunud ja õpetab ühes Tartu eestikeelses gümnaasiumis matemaatikat, poeg oskab eesti keelt, kuid eelistab vene keelt. Mees on küllalt kinnine, ei räägi oma kolleegidega peaaegu üldse mitte, nii et kui ta istub autos, siis vaatab ta rooli tagant arvutist e-uudiseid ja videofilme. Meie kummatigi kõneleme.

Kolm Metsamaad

Mina jutustan talle eesti kultuuriloost ja siinsetest inimestest, tema õpetab „vastutasuks“ valgevene keelt. Süntaksit mitte, hääldust ja sõnavara, täpsemini fraseoloogiat, küll. Et viimast mõista, peaks omama mingitki ülevaadet Valgevene etnoloogiast, Metsamaa geograafilisest liigendusest, Ida-Galiitsiast. Metsamaast ta ei räägi, eriti kuna neid on tema jaoks kolm. Üks on see, kus võiks olla sälilinud veel kilde idaslaavlaste paganlusest nii, nagu see kajastub linakasvatuses. Tööjõulised mehed asustati sealt ümber Tallinna kindlustustöödele Esimese maailmasõja künnisel.