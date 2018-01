Küllap on paljud lugejad endale eesmärgiks sednud uuel aastal rohkem raha säästa. Esimene samm on igakuiste kulude-tulude kirjapanek ja kriitiline ülevaatamine. Õhtuleht soovitab alustada elektriarvest.

Mõelda tasuks mitte ainult sellele, kas õnnestub seniseid harjumusi parandades vähem elektrit tarbida. Avatud elektrituru tingimustes tuleb alati ka küsida, kes pakub elektrit parima hinnaga. Olgugi et see teadmine on paari kliki kaugusel, ostab 70% majapidamisi elektrit fikseeritud hinnaga, kuigi börsihinnal põhinevad lepingud on juba pikemat aega tarbijatele soodsaimatena püsinud.

Kui elektripaketti võib vahetada kas või iga kuu ning lepingu katkestamise eest üldjuhul maksma ei pea, on raske mõista, miks peaks keegi elektripakkujatele raha lihtsalt ära kinkima. On selle taga näiline turvatunne, mida fikseeritud hind pakub, või ka näiteks arvutivõõraste vanurite abitum olukord võrreldes teiste elektritarbijatega? Viimasel juhul võiks hindade jälgimisel ja vajadusel paketi valimisel abiks olla mõni lähedane või omavalitsuse sotsiaaltöötaja. Iseasi, kas tal jagub selleks mahti ja tahtmist ka siis, kui arved veel päris üle jõu ei käi või kui pensionär ei näita ise huvi üles.

Teisalt on kahtlemata neid, kelle meelest ei tasu paketivahetus (rääkimata pikemaajalisest hinnavaatlusest) vaeva ära – moodustab ju elektri hind maksude ja mitmesuguste tasude kõrval elektriarvest vaid ligikaudu kolmandiku. Arusaama, et säästlik eestlane toimetagu kuidas tahes, riik koorib ikka mitu nahka, toidab aga Eesti Energia tunamullune 171 miljoni eurone kasum, millest 60 miljonit teeniti elektri kojutoimetamise eest, ja ka püsitasu kehtestamine väga väikse tarbimisega majapidamistele, näiteks maakodudele. Tõsiasi, et erinevalt mitmest teisest Euroopa riigist ei tagata Eestis nn sotsiaalelektrit hädasolijatele, tähendab samas, et elektrit ei nähta inimese põhivajadusena. Suhtumist, et ärge ostke, kui hind ei sobi, võib endale lubada iga kaupmees, aga kas ka ülivajalikku teenust vahendav riik?

Elektritarbija küll nuriseb, aga maksab, kuni suudab. Vahel ka ülearu palju.