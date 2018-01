Tänasel riigikogu istungil oli päevakorras küsimus kaitseinvesteeringute 10 miljonist, mis tõsteti riigikaitse investeeringutest välja. Küsimus-vastus vooru järel kiskusid tuliseks sõnavõtud Jaanus Karilaidi ja Jürgen Ligi vahel. Kui peaminister Jüri Ratas oli andnud omapoolseid selgitused kaitseinvesteeringute küsimustes, mis tulid peamiselt Reformierakonnast, astus riigikogu pulti keskerakondlane Jaanus Karilaid, kes andis mõista, mida ta arvab Reformierakonnast ja erakonna arupärimisest. „Igal juhul see arupärimine tõestab, et Reformierakond ei ole Eesti sõber. Ma vahepeal arvasin, et Reformierakonna esimees Jürgen Ligi on häbist maa alla vajunud ja enam teda saalis näha pole, aga kuidagi on ta tagasi imbunud siia saali. Ma arvan, et üks tõsine Eesti sõber ja fraktsiooni esimees ei laseks nii valedel põhinevat arupärimist läbi – loeks ise ka, mis küsimused siia on pandud ja saaks aru faktidest,“ kõneles Karilaid kriitiliselt Reformierakonnast, nimetades viimast julgeolekuriskiks, kuna ei tegelenud valitsuses olles julgeoleku probleemidega. Jaanus Karilaid. (Alar Truu)

„Vaadake tõsiasju, kui 2015 Keskerakond esitas iseseisva kaitsevõime tõstmise eelnõu, kus oli väga tugevalt neli sammast sees, me näitasime ära meie julgeolekuaugud, millest hiljem Reformierakond järelkäruna järgi lohises ja tegelikult ka tunnistas, et need on probleemid. /…/ Me näitasime ära siin veel julgeolekuaugu, et oleks vaja lühimaa lastavaid õhutõrjerakette. Me näitasime ära, et rannikuseire ja -kaitse kontseptsioon on olematu ja puudulik. Me näitasime ära, et sõjaliste operatsioonide juhtimiseks on vaja kaasaegseid sidesüsteeme. Reformierakond ei toetanud seda eelnõu. Te olete julgeolekuriskiks muutunud.“

Pärast Karilaidi astus riigikogu kõnepulti Reformierakonna fraktsiooni esimees Jürgen Ligi, kes ei jäänud vastusega võlgu, nimetades Karilaidi sõnavõttu alatuks. „[S]ee oli ikka allapoole vööd,“ lausus Ligi. Jürgen Ligi. (Teet Malsroos) „[K]ui ikkagi läks mingite lamedate lubaduste katteks, võeti konkreetselt ära 10 miljonit kaitse-eelarvest, aeti see tekkepõhisuse ja maailma kaitsetööstuse võimetuse kaela, siis sealt tuligi mu küsimus, et kas tõesti ideed ei ole. Ja näed, kui toredaid ideid luges Jaanus Karilaid siin ette. Kui tema teab meie julgeolekuaukudest ja väidab, et tema esitas kunagi selle eelnõu, siis tema teadmised pidid tulema mõnelt teiselt luurelt, või tulid need meie valitsuselt ja kaitseplaanidest. /…/ Me teame, et on puudujäägid. Aga me küsimus oligi, et miks te nende puudujääkide katteks ühtegi ideed ei leidnud, miks see 10 miljonit käiku ei läinud. See jutt, et eelarve läheb sellega, me paneme reservi selle, et kui läheb vaja. No see on ju debiili jutt.“