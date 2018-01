Pühapäevaõhtune Kuldgloobuste gala läks ajalukku tseremooniana, kus naised kandsid solidaarsusest ahistamisohvritega musta leinarüüd – mis sest, et maailma glamuurseimate moemajade seksikate õhtutualettide kujul. Elutöö preemia pälvinud Oprah Winfrey võidukõne oli aga niivõrd vägev, et paljud, teiste seas näiteks superstaar Meryl Streep, avaldasid lootust, et temast saab järgmine Ühendriikide president.

Hollywoodi välisajakirjanike assotsiatsioon jagas Kuldgloobusi juba 75. korda. Õhtu hiilgavaim triumf sai osaks tõsielulisele draamale „Kolm reklaamtahvlit linna servas“ („Three Billboards Outside Ebbing, Missouri“) leinavast emast, kes hakkab väikelinna politseile peale käima, et tema tütre mõrva uuritaks. Ema osatäitja Frances McDorman pälvis draamakategoorias parima naisnäitleja Kuldgloobuse, ühtlasi võitis film parima stsenaariumi ja meeskõrvalosatäitja tiitli. Komöödiažanris läks peaauhind näitlejanna Greta Gerwigi lavastajadebüüdile „Lady Bird“, mis veebikülje Rotten Tomatoes arvustuste põhjal on kõigi aegade parim film. Auhinna sai ka peaosatäitja Saoirse Ronan.