Ehkki parkimiskohtade suurusele on kehtestatud miinimumstandardid, ei ole kõik kaubanduskeskused neid järgima asunud, kuivõrd need on vabatahtlikud.

See jonn võib viia parkimiskohtade kohustuslike mõõtude kehtestamiseni seaduse või määruse abil, kirjutab ERRi uudisteportaal.

Riigikogu majanduskomisjon koos liikluskindlustuse fondiga leidis konsensuslikult, et parkimisjoontele kehtestatud standardid peaksid olema kohustuslikud, kuivõrd muidu ei suudeta tagada, et kõik ühiskondlikud hooned neid ka järgiksid.

Ehkki kaks aastat tagasi suurendas standardikeskus senist standardit kaubanduskeskuste parklatele, ei vasta mõne keskuse parkimisjooned veel ka eelmisele, kitsamale standardile, mis hakkas kehtima 2013. aastast. Kuna liikluskindlustuse palved ja selgitustöö pole kõigi kaubanduskeskuste juures vilja kandnud, ongi jõutud järeldusele, et tuleb minna sunni teed, mille aitaks kehtestada seadus või ministri määrus.