Annelinna röövlid on pannud politseid suurendama öiste politseipatrullide arvu. Tartu politseijaoskonna ennetus- ja menetlustalituse juhi Üllar Sõmera sõnul on patrullid eriti valvsad öösiti avatud asutuste ümbruses, koguvad seal infot ning kontrollivad kahtlaseid isikuid. Grupp kriminaalpolitseinikke keskendub röövide üksikasjade väljaselgitamisele ning kurjategijate tabamisele, lisab Sõmera.

Tartu Annelinna piirkonnas rööviti aasta esimesel nädalal kahte tanklat. Mõlemad röövid on väga sarnased ja turvakaamera piltidelt võib näha, et hallid spordijalatsid osalesid kindlasti mõlemas röövis ehk pearöövel vaevus vahetama ülerõivaid, kuid mitte jalavarje. Politsei ei ole rööve veel ametlikult samade kaakide arvele pannud.

Suuremad tehingud ja arvatavasti juba enamus tehinguid tehakse tanklas kaardimaksetena ehk sularaha hulk kassas on eeldatavasti tühine, seepärast tunduvad öised noaröövid suhteliselt mõttetud. Prokuratuuri teatel ongi sellised kuriteod muutunud erandlikeks. Olgu öeldud, et kahe röövi kogusaak oli 340 eurot.

„Minu tööpraktika on näidanud, et seda tüüpi kuriteod leiavad varem või hiljem oma lahenduse kohtusaalis,“ ütleb Lõuna ringkonnaprokuratuuri ringkonnaprokurör Toomas Liiva. „Süüdimõistmisel ootab süüdlast ees minimaalselt kaheaastane vangistus. Röövimise eest saab kohus mõista aga koguni kuni viieteistaastase vangistuse. Vanglas oma tegude üle järele mõeldes on kurjategijatel endilgi olnud piinlik tunnistada, et niivõrd mõtlematu teoga oldi nõus oma parimad aastad trellide taga veetma.“

Kindel on see, et öisel ajal toimetavad asutused on oma turvameetmed mitmeid kordi läbi vaadanud ja oma töötajaid selles vallas harinud. Lisaks juba õpitu ja harjutatu kordamisele räägib Sõmera veel kord põhiasjadest, mida peaks silmas pidama.

„Näiteks tuleks veenduda, kas turvakaamerad on töökorras ja kas need on suunatud selliselt, et oleks võimalik jälgida ühtmoodi nii sissepääsu, teenindussaali kui ka leti juures toimuvat,“ selgitab Sõmera. „Niisamuti tasub veenduda paanikanupu korrasolekus ning soovitame kassas hoida võimalikult vähe sularaha. Kahtlaseid isikuid või tegevust märgates tuleks esimesel võimalusel helistada politseisse.“