Rootsi keeles on see sõna döstädning, mis tõlkes ongi surmakoristamine. Raamatu sellest kirjutas autor Margareta Magnusson. Teda inspireeris see vaev, mida tema ja ta abikaasa pidid nägema, kui nende vanemate surma järel pidid nad lisaks leinale tegelema veel suure hulga lahkunutest maha jäänud esemetega.

Kuid rootsi surmakoristamist võivad harrastada ka need, kes noored ja täie elu-tervise juures, kirjutab väljaanne The Family Handyman.

Selle koristamisviisi nimi on küll pisut heidutav. Tegemist on täiesti pragmaatilise ja nostalgiavaba korrastamismeetodiga, mis võib esialgu olla keeruline ning mõjuda liiga külma ja emotsioonituna. Ka oli selle esialgne mõte julgustada peagi manala teele minevaid vanakesi oma elu lõpul kõike korrastama nii, et lastel ei oleks vaeva suurte rämpsuhunnikute äraviskamisel ja sorteerimisel, et mis on nüüd emotsionaalse väärtusega ese ja mis prügi.

Seega, kuidas alustada rootsi surmakoristamist? Kõigepealt tuleb ülikriitilise pilguga üle vaadata kogu oma maine vara. Kui palju on sul asju, mis on lihtsalt puhtalt mälestuse pärast alles jäetud? Kas sa unustaksid selle tähtsa sündmuse ära, kui seda asja enam poleks? Ei? Siis vabane neist tarbetutest esemetest.

Üle tasuks vaadata ka kõik köögikapid. Kas sinu majapidamises on rohkem taldrikuid, potte, söögiriistu ja serviise, kui sul reaalselt kunagi vaja on läinud? Eemalda üleliigne.

Riidekapist võiks vabaneda kõigest, mida pole viimase aasta jooksul kordagi kandnud või mis enam selga ei istu. Kui võimalik, müü mõned korraliku rahalise väärtusega esemed maha.

Magnusson soovitab mõned väärtuslikud, kuid ebavajalikud esemed kinkida sõpradele. Uuri, mida sõber vajab ning vaata, kas sul on just see asi olemas ning ära andmist ootamas. Kingitustest rääkides - on täiesti inimlik, et kui oled midagi saavutanud või lihtsalt hea ja tulemusliku päeva selja taha jätnud, tahad end millegagi premeerida. Pigem käi heas restoranis või teatris, aga ära osta preemiaks asju, mida pärast kuhugile panna pole või mille kunagi ära pead andma.

Küsi endalt: kas minu lähedastel on selle asjaga pärast minu surma midagi peale hakata? Meie elus on palju asju, millel on sügavam tähendus vaid meile endile.

Sinu lapsed ei pruugi tahta sinu vana mööblit. Ka võib selle müümine olla keeruline. Kui tegemist on tõesti väärtusliku antiikmööbliga, räägi lastega enne läbi, mis on selle kasutamise või maha müümise võimalused. „See on ju nii ilus!“ või „See kuulus mu vanaemale!“ ei tähenda kahjuks kuigi palju, kui laste ja lastelaste endi kodud on sisustatud palju soodsama ja praktilisema IKEA mööbliga.

Kui rääkida rootsi surmakoristamisest just kõrges eas, siis soovitab Magnusson sellega algust teha neil, kes on üle 65 aasta vanad. Kindlasti tasuks eakatel koristajatel otsida välja ning panna ühte kindlasse kohta kõik olulised dokumendid. Sinna võiks panna ka pangaväljavõtted, info olemasolevate võlgade ja finantskohustuste kohta ning erinevad paroolid, et saaks sulgeda surmajärgselt ebavajalikud meiliaadressid ja muud kontod.