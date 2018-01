Kremlimeelne Venemaa meedia on juba teinud algust järjekordse propagandasõjaga Eesti vastu. Nii on juba näiteks kostnud arvamusi, et tegu on tüüpilise Eestit valitseva kliki russofoobia väljendusega. Samuti on seda seostatud Pronkssõduri teemaga.

Tallinna abilinnapea Andrei Novikovi arvates on vale mängida memoriaali juures toimuva ümber rahvusküsimusele. "Me ei tohi langeda propagandalõksu ja minna ühiskonna lõhestamise teed.

Linnaisa arvates tuleks see kompleks anda üle riigile. "See on reformimata riigimaa, kuid sellel asuvad rajatised kuuluvad linnale. Kui on olemas kindel peremees, siis saaks selle ka korda teha, Reinsalu rääkis, et see suurusjärk oleks üks miljon eurot."

"Siis oleks olemas konkreetne peremees, kes vastutaks ja hoolitseks selle kompleksi eest," lisas abilinnapea.

"Samuti on vajalik korraldada arhitektuuri spetsialistide poolt ekspertiis, selgitamaks välja selle memoriaali kunstiline väärtus. Meil ju polegi Nõukogude ajast arhitektuurimälestisi," märgib Novikov.

Tallinna linnapea Taavi Aas soovib aga memoriaali omandi selgust. "Linna huvi on see, et Maarjamäe kompleks saaks korda ja et selle omandisuhe oleks ühene. Kui õnnestub nende eesmärkide nimel riigiga koostööd teha, siis oleme sellest huvitatud," ütles Taavi Aas.

"Ma nõustun arhitektuuriteadlase Karin Pauluse seisukohaga, et Maarjamäe memoriaali puhul on tegemist olulise maastikuarhitektuuri teosega," lisas ta.