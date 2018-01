Suurbritannia peaministri Theresa May asetäitja Damian Green oli detsembris sunnitud ametist tagasi astuma, sest uurimine tuvastas, et ta oli andnud ebaõigeid ja eksitavaid selgitusi tema kabineti arvutist leitud pornograafia kohta. Nüüd avalikustas agentuur Press Association, et pärast mullu 8. juunil toimunud valimisi on Briti parlamendihoones olevatest arvutitest üritatud vaadata 24 473 korral pornograafilise sisuga veebilehti.

Seejuures tehti juunist oktoobrini keskmiselt 160 sellist katset päevas. Need arvud kinnitavad pornohuvi märgatavat vähenemist Briti parlamendis. Nii registreeriti seal 2015. aastal 213 000 ja 2016. aastal 113 000 pornograafia vaatamise katset. Parlamendiesindaja ütles kommentaariks, et kuna need veebilehed on parlamendis blokeeritud, siis osutuvad vaid vähesed katsed edukaks.