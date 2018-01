Luis kirjutas postkaardile ema abiga vanaemale, et igatseb tema järele väga. „Kas sa oled nüüd minu kaitseingel ja elad nüüd taevas?“ uuris Luis vanaemalt ning lisas, et armastas teda nii väga.

Luisi ema avalikustas kirja Facebookis ja otsib inimest, kes aitas vanaemal kirja taevast armsale lapselapsele saata. Seni ei ole keegi otsingule reageerinud.

Ema rääkis ajalehele Bild am Sonntag, et kirja nägemisel ütles Luis, et see ei ole vanaema käekiri. „Aga me selgitasime talle, et inglina sai vanaema uue käekirja,“ lisas ta.